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Сегодня, 15:15

Жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы: дата и время начала (плей-офф Лиги наций)

Жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу-2024 состоится 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото Global Look Press
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Жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2024 состоится в четверг, 23 ноября. Церемония пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария). Начало — 14.00 по московскому времени.

Следить за жеребьевкой в прямом эфире можно на сайте UEFA.com и в официальном приложении Евро-2024.

В плей-офф отбора примут участие 12 национальных команд из Лиги наций 2022 / 2023 года. Это победители групп лиг А, В и С. Однако если сборная уже заполучила право выступать на чемпионате Европы через квалификацию, то ее место займет следующая команда из этой группы. Остальные места распределятся между сборными исходя из общего рейтинга Лиги наций.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Лига наций УЕФА
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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