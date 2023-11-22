Жеребьевка стыковых матчей Евро 2024: корзины плей-офф Лиги наций

Определился состав корзин при жеребьевке группового турнира чемпионата Европы.

В ночь с 21 на 22 ноября завершилась основная стадия отборочного турнира, по итогам которой определилось 20 участников из 24. Еще одна сборная квалифицировалась как хозяйка турнира — это Германия.

Оставшиеся 3 национальные команды будут определены по итогам плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2024 года. Победители плей-офф попадут в четвертую корзину. «СЭ» представляет состав корзин плей-офф Лиги наций.

Состав корзин плей-офф Лиги наций

Лига А: Польша, Уэльс, Эстония и одна сборная из списка Финляндия/Украина/Исландия (определит жеребьевка).

Польша, Уэльс, Эстония и одна сборная из списка Финляндия/Украина/Исландия (определит жеребьевка). Лига В: Израиль, Босния и две сборные из списка Финляндия/Украина/Исландия (определит жеребьевка).

Израиль, Босния и две сборные из списка Финляндия/Украина/Исландия (определит жеребьевка). Лига С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 23 ноября. Время начала — 14.00 по московскому времени. Полуфиналы пройдут 21 марта 2024 года, финалы назначены на 26 марта 2024 года.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги наций. Трансляция церемонии в прямом эфире будет доступна на официальном сайте UEFA.com и в приложении Евро-2024.

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