Стали известны пары стыковых матчей за выход на Евро-2024

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

По итогам жеребьевки стало известно, что сборная Уэльса сыграет с Финляндией, Израиль встретится с Исландией, а Босния — с Украиной.

Все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:

Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига В: Израиль — Исландия, Босния — Украина.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Победитель первой пары станет хозяином финала.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года. Три победителя финалов станут участниками чемпионата Европы-2024 в Германии.