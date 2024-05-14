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Сегодня, 12:33

Жиру признался, что мечтает выиграть Евро-2024 со сборной Франции

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Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что мечтает стать победителем чемпионата Европы-2024 в составе сборной Франции.

«Какие у меня мечты в 38 лет? Может быть, победа в чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир. Мы проиграли его в финале, дома, в 2016 году, и это осталось со мной. Это помогло нам добиться успеха в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе с «Миланом» и Францией для меня было правильным решением в нужное время», — приводит слова Жиру Milan News.

На Евро-2024 сборная Франции попала в группу D, где ее соперниками станут Польша, Нидерланды и Австрия.

Первый матч трехцветных на турнире в Германии состоится 17 июня в Дюссельдорфе против австрийцев.

Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
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