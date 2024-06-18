Жиру стал самым возрастным игроком сборной Франции на Евро

Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

Французский форвард Оливье Жиру вышел на замену на 90-й минуте. Таким образом, нападающий стал самым возрастным игроком французской команды на чемпионатах Европы, выйдя на поле в возрасте 37 лет и 261 дня. На втором месте Бернар Лама на Евро-2000 (37 лет и 75 дней), замыкает тройку Лилиан Тюрам на Евро-2008 (36 лет и 164 дня).

На счету Жиру 129 матчей за сборную Франции — он занимает третье место по количеству проведенных игр за французскую команду и является лучшим бомбардиром.