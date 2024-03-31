Жиру заявил, что Евро-2024 может стать для него последним международным турниром

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру не исключил, что Евро-2024 станет его последним международным турниром.

«Это может быть мой последний международный турнир. Еще ничего не решено. Как я уже говорил, я ближе к концу, чем к началу. Нужно максимально использовать каждый момент», — приводит слова Жиру Telefoot.

37-летний Жиру провел за сборную Франции 131 матч и забил 57 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Сборная Франции сыграет на Евро-2024 в группе D с Нидерландами, Польшей и Австрией.

Ранее сообщалось, что Жиру планирует перейти в команду МЛС после окончания сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, он согласовал условия контракта с «Лос-Анджелесом».