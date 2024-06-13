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Сегодня, 10:11

Александр Жуков: «Я буду смотреть Евро-2024. Жалко, что сборной России нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что рассчитывает увидеть хороший футбол на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«Буду смотреть чемпионат Европы. Жалко, что наших нет, — цитирует Жукова ТАСС. — Думаю, фаворитами будут несколько команд: Франция, Англия, Португалия, Испания. Любимых, интересных игроков в командах много, просто хочется посмотреть хороший футбол».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Александр Жуков
Чемпионат Европы по футболу
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