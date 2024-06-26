Сербский журналист: «У нас не работают с молодежью, не готовят их к тому, чтобы они были чемпионами»

Сербский журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» назвал главные проблемы сербского футбола.

— Что будет дальше со сборной Сербии? Стойкович уйдет?

— Накануне чемпионата Европы он продлил контракт с сербским футбольным союзом. Не думаю, что он сам уйдет в отставку. При этом сейчас не вижу кандидата, который мог бы его сменить. Как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Так и у нас. Тренеры меняются, но результат остается прежним.

— Так в чем же причина?

— Проблема в том, что у нас не работают с молодежью, не готовят их к тому, чтобы они становились чемпионами, не воспитывают победный дух. Дело в менталитете, в психологии. Мы не импровизируем, зажаты в какие-то строгие рамки. Мне очень нравится, как сейчас действует сборная Испании. Там тренер не боится доверять место в составе молодежи. И на игру «Красной фурии» любо-дорого смотреть. Футболистам просто разрешили играть в футбол, понимаете? Смело, с дриблингом, без боязни ошибиться. А в сборной Сербии все не уверены в себе, боятся пропустить...

Плохо, что опять не сделаем работу над ошибками. Стойкович будет говорить, что Сербия показала свой максимум, просто немного не повезло. Как поется в песне, все хорошо, прекрасная маркиза... Ничего не поменяется, замкнутый круг какой-то.

На Евро-2024 Сербия уступила Англии (0:1), сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очка.