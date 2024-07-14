Журналист Marca: «До начала Евро-2024 считали выход в четвертьфинал нормальным результатом»

Журналист авторитетной испанской газеты Marca Виктор Ромеро Санчес в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру признался, что испанская пресса не ожидала от своей команды такого выступления на Евро-2024.

— До турнира мы были уверены в этих игроках, после того как команда выиграла последнюю Лигу наций. Но чемпионат Европы — совсем другое. Это первый по-настоящему большой турнир для большинства испанских игроков. Мы ожидали четвертьфинала, это показалось бы нормальным результатом в такой ситуации. В составе очень много молодежи, — сказал Санчес «СЭ».

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.