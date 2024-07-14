Журналист Marca заявил, что за Ямалем будущее мирового футбола

Журналист авторитетной испанской газеты Marca Виктор Ромеро Санчес в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился впечатлениями о Ламине Ямале, который еще до достижения 17-летнего возраста стал самым юным автором гола чемпионатов Европы.

— Вы видите, что Ламин (Ямаль. — Прим. И.Р.) творит в 16 лет! Для нас это какое-то безумие.

— Могли вы себе до турнира представить такую игру в исполнении Ямаля? Ладно следующий Евро, даже следующий ЧМ — но сейчас?!

— Нет. За ним — будущее. Ламин производит впечатление суперумного парня. Поднимается шаг за шагом, нос не задирает. Сначала в «Барселоне», теперь в сборной. Каждый матч на Евро — в ее стартовом составе в 16 лет! И он перевернул все в матче с Францией своим голом при 0:1, когда Испания переживала худший момент не только в игре, но и на всем турнире. Ямаля официально признали самым ценным игроком полуфинала, и почти уверен, что это самый юный MVP в истории футбола, его больших международных турниров.

— Вы когда-нибудь общались с ним лично?

— Нет, потому что и сборная, и федерация максимально огораживают его от внешних контактов, ведь он еще слишком юн. Но если он творит такие вещи на взрослом уровне в 16, то что может быть дальше?!

Ямаль на Евро-2024 провел за Испанию 6 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.