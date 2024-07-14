Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:45

Журналист Marca заявил, что за Ямалем будущее мирового футбола

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Журналист авторитетной испанской газеты Marca Виктор Ромеро Санчес в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился впечатлениями о Ламине Ямале, который еще до достижения 17-летнего возраста стал самым юным автором гола чемпионатов Европы.

— Вы видите, что Ламин (Ямаль. — Прим. И.Р.) творит в 16 лет! Для нас это какое-то безумие.

— Могли вы себе до турнира представить такую игру в исполнении Ямаля? Ладно следующий Евро, даже следующий ЧМ — но сейчас?!

— Нет. За ним — будущее. Ламин производит впечатление суперумного парня. Поднимается шаг за шагом, нос не задирает. Сначала в «Барселоне», теперь в сборной. Каждый матч на Евро — в ее стартовом составе в 16 лет! И он перевернул все в матче с Францией своим голом при 0:1, когда Испания переживала худший момент не только в игре, но и на всем турнире. Ямаля официально признали самым ценным игроком полуфинала, и почти уверен, что это самый юный MVP в истории футбола, его больших международных турниров.

— Вы когда-нибудь общались с ним лично?

— Нет, потому что и сборная, и федерация максимально огораживают его от внешних контактов, ведь он еще слишком юн. Но если он творит такие вещи на взрослом уровне в 16, то что может быть дальше?!

Ямаль на Евро-2024 провел за Испанию 6 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Фермин Лопес и&nbsp;Ламин Ямаль. «То, что в своем возрасте творит Ямаль, — безумие. А от такой молодой сборной нас до турнира устроил бы и четвертьфинал». Интервью с журналистом Marca

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Англия и Испания сыграют в финале Евро-2024 14 июля в Берлине
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Журналист Marca заявил, что де ла Фуэнте поменял испанский футбольный менталитет
Журналист Marca: «До начала Евро-2024 считали выход в четвертьфинал нормальным результатом»
Журналист Marcа: «Не надо сравнивать нынешнюю сборную Испании с той, которая выиграла два Евро и чемпионат мира»
«То, что в своем возрасте творит Ямаль, — безумие. А от такой молодой сборной нас до турнира устроил бы и четвертьфинал». Интервью с журналистом Marca
Ляпорт мечтал о сборной Франции и согласился играть за Испанию от безысходности. Все из-за Дешама
Шикунов заявил, что в финале Евро буду болеть за испанцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Журналист Marca: «До начала Евро-2024 считали выход в четвертьфинал нормальным результатом»

Журналист Marca заявил, что де ла Фуэнте поменял испанский футбольный менталитет