Журналист объяснил слова Спаллетти о мастурбации в свой адрес: «Смысл был в праздном проведении времени»

Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» объяснил разлетевшиеся по СМИ слова главного тренера «Скуадры адзурры» Лучано Спаллетти после вопроса о договоре с игроками национальной команды.

— Спаллетти сказал, что хочет извиниться. Лучано показался мне очень искренним. Он извинился передо мной несколько раз. Хотя я должен сказать, что этот эпизод для меня был исчерпан еще во время пресс-конференции.

Но была пара фраз, за которые, к сожалению, зацепились в социальных сетях. Смысл был в праздном проведении времени. А в прямом переводе для иностранцев это может показаться оскорбительным. Все подумали о мастурбации, разве нет?

— Да, все СМИ интерпретировали это именно так...

— Это прискорбно. Тем более что произошло именно с моим участием. На международных турнирах вы должны знать, что представляете свою страну.

После матча с Хорватией (1:1) на Евро-2024 журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли выбор стартового состава результатом договора между командой и тренером.

Спаллетти возмутился этим вопросом: «Тебе сколько лет? 51? Тебе еще 14 лет [заниматься онанизмом] до моего возраста, мне 65». После этого специалист объяснил, что общается с командой, но отверг подозрения в намеренном игнорировании каких-то игроков.

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.