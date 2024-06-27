Журналист рассказал, как президент федерации футбола Италии помирил его со Спаллетти

Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» рассказал, как президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина помирил его с тренером национальной команды Лучано Спаллетти.

— Пишут, что даже президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации. Это действительно так?

— Это произошло скорее случайно. Нет такого, что мы долгое время были знакомы с Гравиной.

— Как тогда это вышло?

— Президент федерации тоже был на пресс-конференции и сидел рядом со мной. Я знаю Габриэле, но нельзя сказать, что мы приятели. Конечно, при встрече здороваемся. Поскольку оказались рядом, я объяснил президенту, в чем заключался смысл моего вопроса.

Габриэле сказал, что понял меня и потом объяснит это Спаллетти. Так что, скажем так, он оказался посредником в урегулировании ситуации. Наверное, они вместе приняли решение сделать этот телефонный звонок. Для меня поступок был очень ценным. Это значит, что они не хотели оставлять эту ситуацию неразрешенной.