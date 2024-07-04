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Чемпионат Европы

Сегодня, 02:41

Журова: «Уверена, что УЕФА и ФИФА сделают выводы на счет всех этих скандалов на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о скандалах на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу-2024.

«Думаю, вопрос того, почему на чемпионате Европы в Германии практически каждый день возникают различные скандалы, нужно задавать журналистам, которые работают на Евро. Если бы об этом никто не рассказывал, то это никто и нигде бы не выискивал. Возможно, что похожие ситуации возникали и на других больших крупных турнирах, просто это не так широко обсуждалось, и больше все-таки говорили именно про футбол. Если бы никто это не увидел, то никто бы и не обсуждал.

Информационное поле формируют журналисты, а люди затем начинают комментировать те или иные новости. В итоге это превращается в серьезную и скандальную новость. Отсюда и идет большое обсуждение именно околофутбольной тематики, а не непосредственно самого чемпионата Европы.

Я уверена, что УЕФА и ФИФА сделают выводы на счет всех этих скандалов. В таких организациях точно не будут довольны сложившимися обстоятельствами. Им тоже не хочется, чтобы околофутбольным темам внимания уделялось больше, чем самим матчам. Все-таки нужно ещё понимать, что хорошо написать про футбол тяжелее, чем про все остальное, что происходит рядом с самим спортивным мероприятием. Люди охотнее прочитают новость о каких-либо скандалах, нежели об отдельно взятом матче», — цитирует Legalbet Журову.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhurova-obyasnila-bolshoe-kolichestvo-skandalov-na-evro/
Футбол
Евро-2024
Светлана Журова
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