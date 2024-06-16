Журова — о стрельбе на Евро-2024: «У нас такого быть не может»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на инцидент в фан-зоне Нидерландов перед матчем группового этапа Евро-2024 против Польши.

Во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейского с топором. Помимо холодного оружия он также имел при себе зажигательную смесь.

«После того, как они разрешили курить легкие наркотики на футбольных матчах, что еще стоило ожидать? Несомненно, у них будут сложности. Это их жизнь, пусть они сами разбираются, потому что такие инциденты не понравятся гражданам и болельщикам. Главное, мы все провели хорошо, и у нас таких инцидентов не было. Ключевое, что у нас такого быть не может. Мы все контролируем и пытаемся обезопасить болельщиков. У нас было все сделано высокопрофессионально. У меня друзья обеспечивали безопасность на том чемпионате мира, и я знаю, чего им это стоило. Пусть они сами решают эти ситуации. Просто хочется пожелать всем удачи», — сказала Журова «СЭ».

Экстренные службы применили огнестрельное оружие. Отмечается, что мужчина получил ранения, но остался жив. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.