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Чемпионат Европы

Сегодня, 18:30

Журова: «Все болельщики ждут, когда российские спортсмены вернутся, но не могут сказать этого»

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на сообщения англоязычных пользователей социальной сети X (бывший Twitter) о сборной России.

В соцсетях завирусилось видео с лучшими моментами игры нападающего Андрея Аршавина во встрече четвертьфинала чемпионата Европы-2008 Россия — Нидерланды (3:1 д.в.). Позднее пользователи вспоминали выступление сборной России на чемпионате мира-2018.

«Болельщики и простые люди никогда не были в политике. Они все ждут, когда российские спортсмены вернутся. Просто они понимают, что есть политическая конъюнктура. Им очень хочется, чтобы все вернулось, как было раньше. Но они не могут сказать этого, иначе ты будешь изгоем. Президенты международных федерация тоже говорят, что как только все закончится, спортсмены вернутся», — сказала Журова «СЭ»

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира будут сыграны в десяти немецких городах. Финал пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

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