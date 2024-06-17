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Сегодня, 18:22

Журова: «Евро идет несколько дней, а скандалов уже больше, чем за весь чемпионат мира в России»

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об организации Евро-2024.

«Всего несколько дней идет турнир, а скандалов и вмешательства полиции уже больше, чем за весь чемпионат мира в России. В этом плане ЧМ-2018 — образец проведения крупного турнира, немцам надо было спросить у нас совета, чтобы избежать подобных неприятностей», — сказала Журова «РБ Спорт».

Ранее против сербского болельщика возбудили уголовное дело после драки в одном из немецких баров. 16 июня сборная Англии одержала победу над национальной командой Сербии (1:0).

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Светлана Журова
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