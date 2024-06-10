Зоидзе рассказал, чего ждет от выступления сборной Грузии на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по мини-футболу Бесик Зоидзе рассказал, что думает о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

«Будет очень сложно, конечно. Первая игра с Турцией будет определяющей, потому что эта сборная очень опытная. Даже ничья с турками даст нам надежду на борьбу за выход из группы. Португалия — фаворит группы, а Грузия играет с ней в третьем матче. Если помечтать и представить, что мы возьмем очки в первых двух играх, то и с Португалией ребята смогут сыграть достойно. Это, конечно, на уровне мечты. Я уверен, что до игры с Португалией решится судьба сборной Грузии. Думаю, что Турция и Чехия находятся на одном уровне по своей мощи и подбору игроков, но Португалия остается фаворитом», — цитирует Зоидзе Metaratings.ru.

Сборная Грузии заняла четвертое место в отборочной группе к чемпионату Европы 2024 года. Команда попала в группу F, где ее соперниками станут команды Турции, Португалии и Чехии.