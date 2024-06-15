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«Только узнал о нем, и я уже его фанат». Соцсети в восторге от 100-килограммового нападающего сборной Венгрии

100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мартин Адам.
Фото AFP
Мартин Адам.
Фото Reuters
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Мартин Адам стал знаменитым.

Международные турниры всегда дарят эпизодических героев. Иногда это запоминающиеся болельщики, иногда колоритные футболисты. На Евро-2024 любимца долго ждать не пришлось уже во второй день турнира мир узнал о 29-летнем нападающем сборной Венгрии и корейского «Ульсан Хендэ» Мартине Адаме.

Форвард появился на поле на 79-й минуте матча между Венгрией и Швейцарией (1:3), заменив защитника Мартина Керкеза. И сразу же стал звездой соцсетей зрители обратили внимание на необычную для профессионального футболиста комплекцию Адама. Мартин оказался крепко сбитым парнем (по данным турецкого издания Yeni Safak, вес Адама больше 100 килограммов) и этим многих покорил.

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Вот что пишут пользователи соцсетей:

  • Giorgio_ROV: «Адам ода футболу, пузатый нападающий с бородой карпатского лесоруба»;

  • Jkanalysis7: «Мартин Адам, мне бы очень хотелось увидеть тебя в Англии»;

  • BalkanATM: «Схожу с ума от венгерской «девятки», он заставляет меня делать сальто. Не знаю, кто он и как его зовут, но на этом Евро появился новый культовый для меня игрок»;

  • NaanoVCF: «Если Мартин Адам смог стать профессионалом, то каждый из нас может это сделать. Официально мой любимый игрок на Евро»;

  • Tomhwilliams23: «Мартин Адам продолжает тренд на настоящих «девяток» на этом Евро»;

  • bigblu_energy: «Только узнал о нем, и я уже его фанат!»;

  • Max49012296098: «Фюллькруг и Адам возвращают нам настоящий футбол».

Мартин Адам.
Фото Reuters

Несмотря на впечатляющий вес, Мартин Адам за карьеру забил больше 100 мячей. Он поиграл за венгерские клубы «Вашаш», «Пакш» и «Капошвары», а последние два года выступает в Южной Корее за местный «Ульсан Хендэ». Вместе с этой командой Адам даже участвовал в Лиге чемпионов АФК в прошлом сезоне, отметился хет-триком и дублем и добрался до полуфинала. Теперь вот обратил на себя внимание на Евро.

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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