Сборная Албании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

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В рейтинге стран УЕФА (на 27 мая 2024 года) сборная Албании занимает 47-е место.
В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) албанцы располагаются на 66-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.
Албанская суперлига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1930 года. Турнир проходит в четыре круга: команды играют с каждым соперником по четыре раза (по два дома и на выезде).
Первые четыре клуба попадают в плей-офф, в котором разыгрывают чемпионство, две последние команды вылетают во второй дивизион, а восьмое место борется в плей-офф с представителем низшей лиги за право остаться в элите.
Самым титулованным клубом в истории Албании является «Тирана» — она выигрывала чемпионат 26 раз. В сезоне-2023/24 первое место заняла «Эгнатия».
В топ-250 клубного рейтинга УЕФА (на 27 мая 2024 года) находятся две албанские команды — «Партизани» (215-я строчка) и «Лячи» (245-я).
Албания играла на чемпионате Европы лишь один раз — в 2016 году. Тогда команда Джованни Де Бьязи заняла третье место в группе: проиграла Швейцарии (0:1) и Франции (0:2), одержала победу над Румынией (1:0).
Единственный мяч в составе национальной сборной забил Армандо Садику.
Албанскую команду с января 2023 года возглавляет 62-летний бразилец Силвиньо. До назначения в сборную он работал ассистентом в различных бразильских клубах, а также в миланском «Интере». Кроме того, он тренировал олимпийскую сборную Бразилии, «Лион» и «Коринтианс».
В группе Е албанцы заняли первое место, опередив Чехию по дополнительным показателям. В восьми матчах команда Силвиньо одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Албания отправила в ворота соперников 12 мячей, пропустив четырежды. В отборе албанцы одержали самую крупную победу над Чехией — 3:0.
Лучшими бомбардирами команды на групповом этапе стали Ясир Асани и Недим Байрами, забившие по три гола.
27 мая пресс-служба команды опубликовала окончательную заявку на чемпионат Европы. В список попали два игрока из РПЛ — защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку.
Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»), Томас Стракоша («Брентфорд»).
Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР»), Иван Бальиу («Райо Вальекано»), Берат Джимсити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбулла («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).
Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Асллани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Казим Лячи («Спарта»), Эрнест Мучи («Бештикташ»), Юльбер Рамадани («Лечче»).
Нападающие: Ясир Асани («Кванджу»), Армандо Бройя («Фулхэм»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рэй Манай («Сивасспор»), Таулант Шефери («Бани Яс»).
Главные звезды сборной Албании:
Берат Джимсити — капитан национальной команды и ключевой игрок обороны Гасперини в «Аталанте». Относится к тому типу футболистов, на которых редко обращают внимание. Его главное качество — надежность.
Эльсеид Хюсай — живая легенда албанского футбола. За его плечами около 300 матчей в чемпионате Италии и более 80 игр за сборную.
Ясир Асани — один из немногих албанцев, выступающих в Азии. Техничный и быстрый полузащитник, обладающий поставленным ударом. Лучший бомбардир команды в отборе (5+1 в 8 играх).
В результате жеребьевки в Гамбурге албанцы попали в группу B к Испании, Хорватии и Италии.
15 июня, суббота
Албания — Италия (Дортмунд, 22.00 — здесь и далее московское время)
19 июня, среда
Албания — Хорватия (Гамбург, 16.00)
24 июня, понедельник
Албания — Испания (Дюссельдорф, 22.00)
В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.
В случае выхода из группы с первого места сборная Албании встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).
Если албанцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете А.
Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Албания сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.
Албанцы — главные неудачники жеребьевки Евро. Судьба уготовила им группу смерти с Испанией, Хорватией и Италией. Трудно будет что-то противопоставить соперникам, которые в разы превосходят в классе. Однако команда Силвиньо приедет в Германию сверхмотивированной и будет настраиваться на каждого гранда по принципу «Все или ничего».
У «Орлов» нет ярких звезд, но есть выступающий в серии А костяк, который прекрасно друг друга знает. Если бы не такие топы в квартете, Албанию смело можно было бы назвать темной лошадкой чемпионата Европы.
К сожалению для нейтральных болельщиков, эта команда вряд ли сможет преподнести сюрприз. Так считают и букмекеры, которые дают заоблачный коэффициент на победу албанцев.
Коэффициент букмекеров на выход из группы — 4.30, на победу в турнире — 500.0.
Прогноз: четвертое место в группе.