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Сегодня, 17:00

«Сборная России не будет доминировать в матче против Белоруссии». Глеб — о невероятной ничьей со Швейцарией

Александр Глеб отреагировал на ничью в матче Белоруссии со Швейцарией
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Белоруссии празднуют гол в матче против Швейцарии
Футболисты сборной Белоруссии.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб — о гостевом матче своей национальной команды против Швейцарии (3:3) в отборе Евро-2024.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
3:3
Белоруссия

Может, парни не ожидали, что судья добавит 7 минут?

— Что прежде всего испытали после финального свистка? Гордость за свою сборную из-за ничьей с сильной командой или досаду от упущенной победы?

— Результат, конечно, очень хороший. Но при этом ведь могли и выиграть. До конца матча оставалось совсем чуть-чуть, вели в два мяча... Столько вытерпели, переломили ход встречи, но немного не дотянули. Так что небольшой осадок все же остался. А в целом хочу поздравить ребят. Они молодцы, пусть продолжают в том же духе. Каждая такая игра только придает уверенности и заставляет прогрессировать.

— До игры вы сказали, что Белоруссия победит. Блефовали?

— Нет, почему? Просто было внутреннее ощущение, что все сложится хорошо.

— Результат закономерен?

— Понятно, что Швейцария доминировала на протяжении всей игры, но ребята перетерпели, выдержали стартовое давление. После первого гола хозяева немного расслабились, а наши пацаны начали ловить их на контратаках.

Швейцария&nbsp;&mdash; Белоруссия. Сборная Белоруссии упустила победу над Швейцарией, выигрывая 3:1 к 89-й минуте

— Упущенная победа — это прежде всего психология?

— Все-таки парни уже играли на фоне усталости. Да и, думаю, ребята поверили, что два мяча за такой короткий промежуток времени не отыгрываются. А может, просто не ожидали, что судья добавит аж семь минут. Но видите, как... В футболе расслабляться нельзя, особенно против таких сильных соперников. Швейцарцы дожали, а мы допустили довольно простые ошибки. Во втором голе не доработали до конца, позволили Аканджи замкнуть. В эпизоде с третьим голом тоже где-то друг друга не подстраховали. Ну, ничего. Повторюсь, ребята молодцы. Их упрекнуть не в чем. Ценнейший опыт приобретается только в таких матчах.

Футболист Сергей Игнатович
Сергей Игнатович.
Фото Reuters

Лучший игрок матча — наш вратарь

— После матча главный тренер швейцарцев Мурат Якин заметил: «Белорусы сыграли умно».

— Считаю, нам было бы глупо ввязываться против такого соперника в открытый футбол. Сыграли на контратаках, едва не победили. А если бы попытались сыграть на встречных курсах, нас сразу бы наказали. Вы же видели, белорусы действовали компактно, плотно. Вроде и мышь не проскочит, а пасы и удары у швейцарцев все равно проходили.

— Согласны, что сработали тренерские замены? Так, вышедший вместо Концевого Антилевский отдал голевую передачу и сам забил. Печенин, заменивший Бахара, здорово подал угловой, после которого отличился Поляков.

— Думаю, надо хвалить всю команду. Просто кому-то не хватает опыта. Желание-то огромное, но в нужный момент нет хладнокровия. Тот же Морозов (23-летний нападающий минского «Динамо», на данный момент лучший бомбардир чемпионата Белоруссии. - Прим. «СЭ»). Данные у него хорошие, бежит быстро, а исполнительское мастерство пока подводит. Где-то мы, конечно, транжирили моменты. Антилевский, безусловно, попал в игру. Забил и выдал блестящую передачу Эбонгу. Идеальную! Испанский тренер не так давно возглавил нашу сборную, постепенно узнает возможности подопечных. Ему еще нужно время. Но, мне кажется, мы на правильном пути, дальше будем только прибавлять.

Защитник сборной Испании Фран Гарсия (справа) и&nbsp;нападающий сборной Норвегии Оскар Бобб. Испания вышла на Евро и помогла Шотландии. Безумный матч белорусов и октябрьский провал Хорватии

— А что принципиально поменялось в игре сборной Белоруссии при испанце Карлосе Алосе?

— Отвечу так. В данных условиях он — оптимальный вариант для нашей федерации. В сборной прежде всего важна атмосфера в коллективе. Тактика — это уже второстепенно. Главное — создать такой микроклимат, чтобы ребята выходили на поле и чувствовали себя одним целым. Пока испанец справляется, дает парням правильный настрой.

— После вчерашнего матча Алос заметил, что сборная Белоруссии может биться против любого соперника.

— Возможно, это было сказано на эмоциях.

— Почему?

— Все-таки пока нашей сборной не хватает стабильности. Даже в матче со Швейцарией где-то удача была на стороне Белоруссии. Вратарь Игнатович провел просто удивительный матч, именно его я бы назвал лучшим игроком встречи. Действительно много раз выручил. А забей хозяева три мяча в первом тайме, мы бы сейчас даже не обсуждали эту тему. Да и на последних секундах матча Волков нас реально спас.

Федор Чалов забивает победный гол.

Вам тоже немного повезло против Камеруна

— Было бы вам интересно посмотреть на сборную Белоруссии в товарищеском матче против России?

— Знаете, любая игра против сильного соперника идет только в плюс. Это дает много пищи для размышлений и заставляет расти.

Товарищеский матч Россия&nbsp;&mdash; Камерун&nbsp;&mdash; 1:0. Сборная России наконец-то сыграла на полную катушку! Атмосфера, гол Чалова, итог матча с Камеруном — это было круто

— Как бы ваша национальная команда смотрелась в поединке против россиян?

— Я смотрел вашу игру против Камеруна. Считаю, России тоже в какой-то мере повезло. Каким бы получился матч между нашими командами? Примерно равным. Плюс-минус. Сборная России не доминировала бы на поле. Да, у подопечных Валерия Карпина побольше опыта, ваш чемпионат посильнее белорусского. Но я не думаю, что сборная России зажимала бы Белоруссию на ее половине поля, как это делала Швейцария. Нет, такого бы не было. Мы бы увидели довольно равную игру. В желании и самоотдаче мы бы точно вам не уступили.

Александр Глеб
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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