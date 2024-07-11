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Сегодня, 12:15

«Похоже, футбол возвращается домой». Что пишет пресса о победе Англии

Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Англии празднуют победу над Нидерландами и выход в финал Евро-2024.
Фото Reuters
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Англичане счастливы, испанцы боятся.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
1:2
Англия

Несмотря на неубедительную игру по ходу всего Евро-2024, сборная Англии все же вышла во второй подряд финал турнира. Команда Саутгейта в полуфинале обыграла сборную Нидерландов 2:1, и теперь встретится с Испанией 14 июля на стадионе в Берлине. Что об этом пишут мировые СМИ?

The Athletic: «Команда камбэков, поздних побед и финалов»

— Финальные сцены мы запомним надолго: Олли Уоткинс исчезает в толпе ликующих товарищей по команде, Джон Стоунз падает на колени, подняв руки вверх, Джордан Пикфорд снова и снова возносит руки в небо, Гарет Саутгейт, отбросивший свою обычную сдержанность и издавший победный рев, празднует вместе с восторженными болельщиками сборной Англии...

Это необычайные времена для тех, кого не так давно метко описывали как «самую разочаровывающую команду мира». Внезапно Англия стала синонимом драматических камбэков, вырывания побед из пасти поражений, надежды на удачу, катания на волнах, побед в серии пенальти, выхода в полуфинал и выхода в финал.

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Daily Mail: «Англия внезапно стала той командой, которой мы хотели ее видеть»

— Гарет Саутгейт сказал, что его игроки были слишком напуганы, чтобы играть в футбол здесь, в Германии, в начале этого турнира. Довольно славно и великолепно, эта сборная Англии прошла путь от страха до финала. Они встретятся с Испанией в Берлине в воскресенье с ветром в парусах и мужеством в сердцах.

Это было отличной выступление команды Саутгейта, то самое выступление, которого мы ждали с той минуты, как они приземлились в Германии в первую неделю июня. Победа, построенная на фундаменте, заложенном мастерством, талантом и предприимчивостью некоторых из самых тщательно выпестованных атакующих игроков английского футбола, была заработана в конце концов магическим взмахом правой ноги молодого нападающего, который, возможно, просто задавался вопросом, что он делал на Евро-2024 в течение четырех долгих недель.

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс (справа) после победного гола в ворота Нидерландов.
Фото Reuters

The Telegraph: «Судя по такому выступлению, футбол возвращается домой»

— Электричество пульсирует вокруг матчей такого масштаба. Это можно было почувствовать не только с трибун, но и с неба, когда гроза заливала поле как раз в тот момент, когда игроки выходили на разминку. Зловещее предзнаменование? Болельщики сборной Англии могли бы так подумать, поскольку 58 лет боли подпитывали подозрение, что они стали жертвами какого-то дьявольского проклятия. В привычном стиле они сняли напряжение, скандируя «Саутгейт, ты тот самый» ошеломленному немецкому полицейскому, который был более чем похож на их менеджера.

Полуфинал усилил чувство, лучше всего переданное гимном «трех львов», что эти игроки не должны определяться якобы проклятьем, которое началось задолго до их рождения. Более половины футболистов, которые начинали этот турнир, также играли в последний раз, когда ставки были такими высокими, покоряя Данию в безумную ночь три года назад. Если они однажды сбросили мертвый груз истории, наверняка они смогут сделать это снова?

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The Guardian: «В Саутгейте сомневались, его оскорбляли — но Англия в финале»

— Вывесите больше флагов. Достаньте из-за дивана шляпу шута с Георгиевским крестом. В конце кампании Евро-2024 , в ходе которой футболисты сборной Англии подвергались сомнению, списывались со счетов и даже получали оскорбления, Гарет Саутгейт и его команда теперь выйдут на финал Евро-2024 в Берлине в воскресенье после еще одной драматичной победы.

Англичане будут играть во втором подряд финале этого турнира, что является исключительным прогрессом для страны, которая достигала одного финала за всю свою историю до Саутгейта (ЧМ-1966). Испания станет серьезным препятствием в Берлине. Но что бы ни случилось в воскресенье, Саутгейт теперь имеет право называться самым успешным тренером мужской сборной Англии всех времен.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Marca: «Испания предупреждена»

— Это далеко не та команда, которая играет лучше всех. Англия выиграла только один матч из шести за 90 минут (гол Уоткинса был забит на 91-й минуте) и получила больше заслуженной критики, чем кто-либо другой... Но Англия в финале Евро второй год подряд. В один день это удар Беллингема через себя, в другой — пенальти, в третий — очередной камбэк... Саутгейту почти всегда приходится нелегко. Но у них есть звезда. Испания более чем предупреждена о том, что ее ждет.

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AS: «История идет против Испании»

— У сборной Испании уже есть соперник на воскресенье в Берлине: Англия. «Три льва» победили Нидерланды и во второй раз подряд выйдут в финал чемпионата Европы. Воспоминания англичан о последнем финале плохие, так как они проиграли Италии по пенальти.

Но исторический баланс между Испанией и Англией — в пользу англичан. Эти две команды встречались друг с другом 27 раз, при этом баланс следующий: 10 побед испанцев, четыре ничьи и 13 побед англичан. Из этих 27 матчей 19 были товарищескими, два — чемпионата мира, четыре — Евро и еще два — в Лиге наций.

Испания хочет стать первой командой, выигравшей чемпионат Европы четыре раза. Англия ждет свой первый титул. В воскресенье в Берлине будет вынесен приговор.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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