Евро получил лучший финал: самая яркая сборная турнира против раскрепостившейся Англии!

Вы за кого?

Как заставить Англию играть зрелищно и ярко? За четыре дня до конца Евро найден ответ: забить Пикфорду быстрый гол, в идеале — в первой же атаке. Сборная Нидерландов и лично Хави Симонс активировали лучший способ, как избавить всех от убаюкивающего футбола Гарета Саутгейта. Пусть и слишком высокой ценой...

Но что нам это дало? Во-первых, сразу выяснилось, что команда будущего кандидата в рыцари (орден Саутгейту должны вручить после чемпионата Европы) умеет не только удерживать минимальное преимущество во встречах с аутсайдерами и спасаться в концовках, но и прессинговать в финальной трети, бомбардировать чужую штрафную и постоянно генерировать опасные моменты.

Да, сравняли «Три льва» с пенальти (неочевидного, хотя и абсолютно верного с учетом современных трактовок), но такая трансформация в решающем матче — уже огромная победа.

Еще пару дней назад мы с ужасом предвкушали финал Франция — Англия — с закрытой небыстрой игрой, минимумом ударов и крайне осторожной тактикой. Но антифутбол разбит: Испания доминировала в группе смерти, высадила Германию с домашнего турнира и оказалась единственной, кто нокаутировал Францию (причем с запасом). А еще доказала: результата на больших соревнованиях можно добиться без потери качества. Участие в финале самой яркой команды Евро — гарантия зрелищности, драйва и тактической провокации соперника.

Против Франции это сработало идеально: команда Дидье Дешама быстро забила первый гол с игры на Евро, тут же пропустила два и в оставшееся время была вынуждена атаковать. Сработает ли это против обновленной Англии?

Еще во вторник было полное ощущение, что при любом раскладе банда де ла Фуэнте — очевидный фаворит финала. Но теперь мы увидели совсем другую Англию. Она выдавливает Нидерланды со своей половины и заставляет бегать без мяча, наконец-то раскрывает потенциал своего состава (пусть и не на максимум) и дожимает оппонента в самой концовке.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Почему нельзя было так раньше — главная загадка Саутгейта. Но в случае победы на Евро об этом, кажется, никто уже не вспомнит. Самой критикуемой сборной ЧЕ остался шаг до исторического триумфа. Как и ярчайшей Испании в новейшей истории — с 16-летним Ямалем, умницей Ольмо, реактивным Нико Уильямсом, а также опытными Карвахалем и Хесусом Навасом, который в 38 опекает Мбаппе.

Нас ждет классный финал, который станет украшением этого Евро.