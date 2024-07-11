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Сегодня, 00:10

Евро получил лучший финал: самая яркая сборная турнира против раскрепостившейся Англии!

Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Олли Уоткинс и Харри Кейн.
Фото Reuters
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Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
1:2
Англия

Как заставить Англию играть зрелищно и ярко? За четыре дня до конца Евро найден ответ: забить Пикфорду быстрый гол, в идеале — в первой же атаке. Сборная Нидерландов и лично Хави Симонс активировали лучший способ, как избавить всех от убаюкивающего футбола Гарета Саутгейта. Пусть и слишком высокой ценой...

Но что нам это дало? Во-первых, сразу выяснилось, что команда будущего кандидата в рыцари (орден Саутгейту должны вручить после чемпионата Европы) умеет не только удерживать минимальное преимущество во встречах с аутсайдерами и спасаться в концовках, но и прессинговать в финальной трети, бомбардировать чужую штрафную и постоянно генерировать опасные моменты.

Олли Уоткинс празднует свой гол в&nbsp;ворота сборной Нидерландов. Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол

Да, сравняли «Три льва» с пенальти (неочевидного, хотя и абсолютно верного с учетом современных трактовок), но такая трансформация в решающем матче — уже огромная победа.

Еще пару дней назад мы с ужасом предвкушали финал Франция — Англия — с закрытой небыстрой игрой, минимумом ударов и крайне осторожной тактикой. Но антифутбол разбит: Испания доминировала в группе смерти, высадила Германию с домашнего турнира и оказалась единственной, кто нокаутировал Францию (причем с запасом). А еще доказала: результата на больших соревнованиях можно добиться без потери качества. Участие в финале самой яркой команды Евро — гарантия зрелищности, драйва и тактической провокации соперника.

Против Франции это сработало идеально: команда Дидье Дешама быстро забила первый гол с игры на Евро, тут же пропустила два и в оставшееся время была вынуждена атаковать. Сработает ли это против обновленной Англии?

Еще во вторник было полное ощущение, что при любом раскладе банда де ла Фуэнте — очевидный фаворит финала. Но теперь мы увидели совсем другую Англию. Она выдавливает Нидерланды со своей половины и заставляет бегать без мяча, наконец-то раскрывает потенциал своего состава (пусть и не на максимум) и дожимает оппонента в самой концовке.

Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Почему нельзя было так раньше — главная загадка Саутгейта. Но в случае победы на Евро об этом, кажется, никто уже не вспомнит. Самой критикуемой сборной ЧЕ остался шаг до исторического триумфа. Как и ярчайшей Испании в новейшей истории — с 16-летним Ямалем, умницей Ольмо, реактивным Нико Уильямсом, а также опытными Карвахалем и Хесусом Навасом, который в 38 опекает Мбаппе.

Нас ждет классный финал, который станет украшением этого Евро.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Гарет Саутгейт
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