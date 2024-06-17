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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:30

Англия безупречна. Но как же скучна!

Сборная Англии обыграла Сербию на старте Евро-2024
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт непробиваем.
Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Сербия
0:1
Англия

Давайте откровенно: при всей любви к Сербии, против такой Англии у нее изначально не было шансов.

Команда Саутгейта слишком мощна — и может себе позволить минимально расходовать энергию состава. А он такой, что его полную мощность представить очень тяжело. В первую очередь, потому что сам тренер его практически не задействует на максимум. Да, там есть проблемы в обороне (символично, что из-за отсутствия Магуайра), но постоянная перестраховка на своей половине, а также выбор в атаке и количество звезд на пике формы вынуждают задуматься любого: а как их вообще остановить?

Джуд Беллингем (сборная Англии) и&nbsp;Никола Миленкович (сборная Сербии). Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

С балансом опытных ветеранов и молодых талантов, а особенно с мотивацией тоже все идеально: для Уокера, Кейна и Триппьера это наверняка последняя возможность стать чемпионами Европы. У Беллингема, Фодена, Палмера, Сака и Райса наверняка еще будут попытки, но точно ли у Англии подберется такая сокрушительная заявка? В которую не проходят Грилиш, Стерлинг и Рэшфорд.

С другой стороны, зачем все это, если штаб Саутгейта особо не пользуется такими бонусами? Чемпионат Европы для Англии только начался, а мы уже пришли к тому, что 1:0 в ее пользу — худший сценарий в плане зрелищности и остроты сюжета. Это не то чтобы новость (Саутгейт предпочитает такой стиль не первый год), но с этой атакой все-таки хочется чего-то большего, чем переход на «автобус» при первой же возможности.

Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Сербия сделала все что могла: многообещающих подходов было даже больше, чем ожидали сами балканцы, но реальных моментов в штрафной Пикфорда мы так и не дождались. Итоговые 0,17 xG у сербов (по данным Sofascore) говорят о многом. Как и общий показатель матча: 0,69 xG на двоих — меньше, чем у любой встречи АПЛ в прошедшем сезоне.

Скучно? Еще как. Но что вы сделаете, если это обеспечивает результат и позволяет доходить до решающих стадий крупных турниров? Саутгейта можно критиковать сколько угодно, но при нем Англия стала четвертой на ЧМ-2018, третьей в Лиге наций и второй на Евро-2020. Скажете, с такими футболистами это сделает каждый? Вспомните любой ЧМ или ЧЕ в ХХI веке — и то, как англичане придумывали себе проблемы. Причем с более статусной обоймой. Например, на Евро-2004 приехали Бэкхем и Скоулз, Джеррард и Лэмпард, Руни и Оуэн, Невиллы, Кэмпбелл, Терри и другие иконы. И чем все закончилось? Вылетом в четвертьфинале.

Гарет Саутгейт, Джуд Беллингем, Харри Кейн. Сборная Англии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Саутгейту не нужна красивая игра, замены на усиление атаки и минимальная импровизация от топ-исполнителей — максимум прагматизма, хладнокровный расчет и удержание результата. У него под капотом 600 лошадиных сил, но команда плетется по немецкому автобану со скоростью 60 километров в час. И вообще не обращает внимания на конкурентов.
Испания забила три в первом тайме? Германия вонзила Шотландии пять? Италия к перерыву успела и отыграться, и выйти вперед? Пусть. Англия продолжит играть в футбол, в котором Харри Кейн касается мяча два раза за тайм, а Беллингем заканчивает матч на 13-й минуте.

Харри Кейн.
Фото Reuters

Ожидания от монструозного состава сборной — точно не проблема Саутгейта. Пока есть результат, массовая критика и недовольство от содержания его вряд ли интересуют. Имеет право, тем более в этот раз, есть ощущение, ставка сработает. У Англии слишком крутые исполнители, а система отработана так, что пока не очень понятно, как вообще всему этому противостоять.

Ждем, что в понедельник покажет Франция, но пока Англия для меня — главный фаворит Евро.

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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