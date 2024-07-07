«Даже бог хочет отправить Кейна на лавку». Англичане шутят про победу над Швейцарией

Харри тоже досталось.

Сборная Англии в полуфинале Евро — команда Саутгейта в излюбленном стиле дотерпела до серии пенальти, которую выиграла. Благодарить надо в первую очередь подготовку Пикфорда — вратарь англичан старательно изучил стиль исполнения всех швейцарцев и записал на бутылке. Сработало — Аканджи ударил в левый для Пикфорда угол, к чему голкипер оказался готов.

Разумеется, Пикфорд стал героем мемов. В первую очередь из-за лица:

Больше добрых мемов никто не заслужил. Особенно досталось Кейну — форвард был почти бесполезен в матче со Швейцарией и, кажется, чаще бывал в своей штрафной, чем в чужой.

Перевод: топ-4 самые ненужные вещи на планете.

Перевод: Гарри Кейн сегодня.

Классика.

Под этим постом, на котором изображено падение Кейна, один из пользователей написал: «Даже бог хочет отправить Кейна на лавку, лол».

Фанаты сборной Англии стали осторожнее после поражения от Италии три года назад:

Перевод: Английский фанаты: не говори этого, не говори этого...

Ну и конечно, куда без классики...

Перевод: Краткое содержание 90 минут матча.

...и щепотки скептицизма?

Перевод: отправляемся в полуфинал с вот таким вот бедным перфомансом.