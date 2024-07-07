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Сегодня, 00:45

«Даже бог хочет отправить Кейна на лавку». Англичане шутят про победу над Швейцарией

Британские фанаты высмеяли победу сборной Англии над Швейцарией на Евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Харри тоже досталось.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
1:1
Швейцария

Сборная Англии в полуфинале Евро — команда Саутгейта в излюбленном стиле дотерпела до серии пенальти, которую выиграла. Благодарить надо в первую очередь подготовку Пикфорда — вратарь англичан старательно изучил стиль исполнения всех швейцарцев и записал на бутылке. Сработало — Аканджи ударил в левый для Пикфорда угол, к чему голкипер оказался готов.

Разумеется, Пикфорд стал героем мемов. В первую очередь из-за лица:

Больше добрых мемов никто не заслужил. Особенно досталось Кейну — форвард был почти бесполезен в матче со Швейцарией и, кажется, чаще бывал в своей штрафной, чем в чужой.

Перевод: топ-4 самые ненужные вещи на планете.

Перевод: Гарри Кейн сегодня.

Классика.

Под этим постом, на котором изображено падение Кейна, один из пользователей написал: «Даже бог хочет отправить Кейна на лавку, лол».

Фанаты сборной Англии стали осторожнее после поражения от Италии три года назад:

Перевод: Английский фанаты: не говори этого, не говори этого...

Ну и конечно, куда без классики...

Перевод: Краткое содержание 90 минут матча.

...и щепотки скептицизма?

Перевод: отправляемся в полуфинал с вот таким вот бедным перфомансом.

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гарет Саутгейт
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