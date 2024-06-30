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Сегодня, 22:15

Сака против Словакии играл левого защитника. Это обсуждалось перед матчем, а Букайо выступал там еще в «Арсенале»

Сака сыграл на позиции левого защитника по ходу матча 1/8 финала Евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Англия — Словакия: Букайо Сака с мячом.
Фото Reuters
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Необычный ход Гарета Саутгейта.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
2:1
Словакия

Главная тактическая неожиданность от Гарета Саутгейта на Евро — переход Букайо Сака на позицию левого защитника по ходу 1/8 финала против Словакии.

Во всех играх группового этапа Сака выходил справа в атаке — там же он стартовал и против Словакии. По данным Transfermarkt, он не появлялся на левом фланге защиты с сезона-2020/21, по ходу того розыгрыша он окончательно закрепился в нападении. Последние несколько лет Букайо действует у чужих ворот и в прошлом сезоне даже стал лучшим бомбардиром «Арсенала» во всех турнирах (20 голов).

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Опцию с левым защитником Сака активно обсуждали еще перед началом игры, но стартовый план англичан все равно почти не отличался от предыдущих матчей. Перемещение вингера «Арсенала» оказалось вынужденным.

На 66-й минуте на поле появился Коул Палмер: он заменил Кирана Триппьера — основного левого защитника англичан. Редкое использование лучшего молодого игрока сезона АПЛ возмущало английских болельщиков — он дебютировал лишь в заключительном туре группового этапа против Словении (0:0).

Киран Триппьер получил травму.
Фото Reuters

Фанаты «Трех львов» пропагандировали выход Палмера с первых минут — он бы действовал правым вингером, а игравший там Сака переместился на левый фланг обороны. «На молодежном уровне Сака играл за Англию слева в защите, — советовал Иан Райт. — В «Арсенале» он тоже начинал там. Если это даст баланс и позволит использовать Коула Палмера в основе, это то, на что тренер должен хотя бы обратить внимание».

Но это решение было продиктовано непростым ходом матча — англичане проигрывали с 25-й минуты и никак не могли отыграться. Букайо переместился в защиту, чтобы команда владела большим атакующим потенциалом, — при нападении он все равно действовал у чужой штрафной и несколько раз открывал огромную зону для контрвыпада словаков.

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Тем более сам англичанин еще несколько лет назад говорил, что позиция левого защитника ему не подходит. «Это не моя привычная позиция, но тренер дал мне все необходимые советы. В будущем надеюсь, мне удастся вернуться на фланг атаки. Однако для меня это хороший опыт обучения», — говорил Сака еще в 2020-м.

Перед игрой со Словакией Букайо тоже прокомментировал возможный выход в защитной линии. На этот раз его реплика была куда более расплывчатой. «Не думаю, что смена моей позиции — это лучший вариант. Мы можем обсудить это, но конечное решение в руках Гарета Саутгейта», — поделился футболист.

Букайо Сака в атаке.
Фото Reuters

Сака еще в английской сборной U-15 выступал левым защитником. Им же он приходил в основу «Арсенала». Правда, последние несколько лет действует в атаке, а в прошедшем сезоне даже стал лучшим бомбардиром «канониров» во всех турнирах (20 голов).

В итоге Англия вырвала победу. В компенсированное время Джуд Беллингем перевел игру в овертайм, где уже на первой минуте Харри Кейн забил второй. В четвертьфинале англичане встретятся со Швейцарией.

Букайо Сака
Футбол
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Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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