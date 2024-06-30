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Невероятный гол Беллингема. Джуд забил Словакии через себя на 95-й и стал национальным героем

Беллингем забил ударом через себя в матче 1/8 финала Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Англия — Словакия: гол Джуда Беллингема.
Фото Reuters
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Перевел игру в овертайм, где англичане дожали.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
2:1
Словакия

Англия оказалась в нескольких мгновениях от стыдного вылета с чемпионата Европы уже в 1/8 финала. Словакия вышла вперед в середине первого тайма и до последних минут компенсированного времени вела в счете. Ситуацию для «Трех львов» спас Джуд Беллингем.

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

Англия последние минуты основного времени играла в мощный навал, но никак не могла сравнять счет. Футболисты Гарета Саутгейта даже ни разу не пробили в створ: два опасных выстрела Харри Кейна пролетели мимо, а Деклан Райс попал в штангу. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот в первые 45 минут впервые с ЧМ-1986.

Гол Беллингема в компенсированное время оказался первым за матч выстрелом англичан в створ. Полузащитник «Реала» пробил через себя из центра штрафной после розыгрыша аута с правого фланга. Кайл Уокер мощно бросил мяч к воротам, и Марк Гехи удачно скинул головой под удар Джуду.

Англия — Словакия: Джуд Беллингем забил ударом через себя.
Фото Reuters

Мяч англичанина вызвал цунами восхищения в социальных сетях:

«О мой бог! Вот почему он суперзвезда. Джууууууд», — отреагировал на гол экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Фото Reuters

Бывший форвард «Манчестер Сити» и Аргентины Серхио Агуэро опубликовал видео гола Беллингема с тремя аплодирующими эмодзи.

«Кто, кроме него... Уау! ДЖУД», — написал экс-защитник сборной Рио Фердинанд.

Джуд Беллингем и Харри Кейн празднуют гол.
Фото Reuters

Беллингем сравнялся по голам на крупных турнирах за сборную Англии с Полом Скоулзом, Дэвидом Бекхэмом и Фрэнком Лэмпардом. На текущем чемпионате Европы полузащитник отличился уже дважды, до этого он забивал на чемпионате мира 2022 года. Всего у 21-летнего футболиста 33 матча за национальную команду.

В овертайме Англия забила уже на первой минуте (отличился Кейн) и довела дело до победы. В четвертьфинале «Три льва» сыграют со сборной Швейцарии.

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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