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Сегодня, 14:45

«Топор вошел в ногу! Врачи сказали: чуть выше — не смог бы ходить». Травма, перевернувшая карьеру Дубравки

Голкипер Дубравка примет участие в матче Англия — Словакия на Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мартин Дубравка.
Фото Global Look Press
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Сегодня Мартин попробует остановить атаку сборной Англии.

Сборная Словакии пробилась в плей-офф чемпионата Европы с третьего места, оставив за бортом самой интригующей группы Е Украину, а сегодня встретится с Англией.

Как это часто бывает в скромных командах, главным героем стал вратарь — 35-летний Мартин Дубравка. Удивительно, но сейвов в Германии у него могло и не быть — как и в принципе футбольной карьеры.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Мартин мог стать хоккеистом. Если бы не травма в детстве

В футбол будущая легенда сборной пришел не сразу. В детстве он занимался хоккеем и вполне мог развиваться профессионально, но не повезло. В жизнь пятилетнего хоккеиста Мартина вмешался несчастный случай, который чуть не сделал его инвалидом.

«В тот день было мокро, шел дождь, но я очень хотел, чтобы отец гордился мной, и решил принести дрова в дом. Попытался их нарубить, но... топор соскользнул и вошел прямо в ногу, — вспоминал Дубравка. — В моем хоккейной клубе были ошарашены. Мне порекомендовали взять паузу и подумать о будущем. В то время мне очень нравился хоккей, но травма меня шокировала, и я закончил карьеру».

Харри Кейн и&nbsp;Джуд Беллингем (сборная Англии). Терпеливая Словакия против скучной Англии, надежда Грузии еще на одно чудо: 30 июня на Евро-2024

Риск завязать не только с хоккеем, но и вообще со спортом был огромный: «Мои родители говорили: «Прекрати это, ты причинишь себе боль». Говорили 100 раз! Травма была серьезной, у меня остался большой шрам. Врачи сказали: попади я топором на несколько миллиметров выше, не смог бы даже ходить. А про спорт можно было вообще забыть».

Смириться с последним аргументом было сложнее всего, ведь Мартин из спортивной семьи: его папа и дедушка были вратарями. А вот сам Дубравка начинал в поле, потому что обожал играть ногами.

При этом в футбол его привела бабушка: «В детстве я был очень активен: все время болтал, прыгал с дивана на диван. Энергия зашкаливала! Город был небольшим, а бабушка знала футбольных тренеров — и настояла, чтобы я пошел заниматься».

Как минимум для сборной Словакии все звезды в итоге сложились как надо.

Мартин Дубравка.
Фото Global Look Press

Дубравка уже пропускал от Кейна. Много раз

Футбольная карьера словака — тоже преодоление.

К 35 годам за его плечами, по сути, только один топ-клуб — «Манчестер Юнайтед». И то это была лишь полугодовая аренда в сезоне-2022/23. Да и то — Мартин появился на поле лишь дважды. Оба раза — в рамках Кубка Англии, который «МЮ» выиграл в том сезоне. Так что медаль победителя Мартин получил, хотя аренда завершилась посреди сезона.

Харри Кейн&nbsp;&mdash; Милан Шкриньяр. Англия — Словакия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Главным клубом в карьере Дубравки можно смело назвать «Ньюкасл» — за него он выступает с 2018 года. Правда, в эпоху шейхов словак выпал из состава, уступив свое место Нику Поупу. В рамку Дубравка вернулся, только когда конкурент получил серьезную травму.

Мартин Дубравка.
Фото Global Look Press

Разумеется, за шесть лет в Англии голкипер успел напропускать от местных звезд. В том числе от главного форварда «Трех львов». Харри Кейн забивал Дубравке пять раз в составе «Тоттенхэма», оформив два дубля. Так что парни хорошо знакомы.

В чью пользу пройдет очередная дуэль? Загадка. Пока сборная Англии играет явно хуже праймового «Тоттенхэма».

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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