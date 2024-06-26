Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места

Саутгейт все же гений?

Перед заключительным туром в группе С расклад сложился интересный. Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф как минимум со второго места, но в таком случае в 1/8 она попадала на Германию, потому, конечно же, предпочтительнее было бы завершить групповой этап лидерами квартета. Остальным — Словении, Дании и Сербии — свое право на дальнейшее участие в турнире еще надо было заслужить.

Словении, до этого дважды сыгравшей вничью, сделать это было труднее всего. Ведь в соперниках были грозные англичане с шикарной козырной колодой в атаке. Но списывать балканскую сборную со счетов заранее никто не собирался. Колода-то у тренера «Трех львов» Гарета Саутгейта на руках и правда первоклассная. Проблема в том, что ей он пытается играть в нарды.

На протяжении всего Евро сборную Англии поносят на чем свет стоит. Да, четыре очка за два матча — неплохой результат, но то, в каком стиле самая дорогая команда чемпионата их добыла, у многих небезосновательно вызывала либо рвотный рефлекс, либо желание сомкнуть веки и заснуть, лишив себя возможности наслаждаться таким зрелищем.

Но может, мы предвзяты, и в игре англичан все же стоит поискать положительные детали? Что ж, в первом тайме матча со Словенией команда Саутгейта фантастически перекатывала мяч на своей половине поля. Особенно эффектно смотрелась жестикуляция футболистов с мячом — каждый из них махал руками, показывая партнерам, где они должны быть. Учитывая, что такая картина повторялась каждый раз, когда Англия пыталась организовать атаку, можно предположить, что это оригинальная задумка, направленная на то, чтобы ввести соперника в заблуждение. Только словенцы отчего-то не велись и спокойно занимали нужные позиции, заставляя футболистов в белом 90 процентов атак завершать пасом назад.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Великолепный перфоманс продемонстрировал Харри Кейн, сделавший за тайм девять передач. Иногда он спускался вглубь в поисках мяча, чтобы, например, за несколько секунд выдать два умопомрачительных паса своему центральному защитнику Гехи. Так же шикарен был Джуд Беллингем, проведший весь тайм на левом фланге и занимавшийся раздачей передач ближнему. Английская атака показала себя настолько монструозно, что даже забила один мяч, на мгновение продемонстрировав, что может играть как команда топ-класса. Правда, мяч этот судья отменил из-за офсайда. Но главное — «Три льва» совершили невероятное, сдержав атаку грозной сборной Словении и позволив нанести всего три удара.

В общем, первый тайм производил настолько неизгладимое впечатление, что судья не решился добавить к нему даже минуту. Видать, чтобы сберечь перегретые нервы себе и болельщикам.

Харри Кейн. Фото Reuters

В перерыве Саутгейт заменил Галлахера на Майну, и на время это позволило обострить игру у ворот Облака. С конкретикой, правда, всё было так же — до опасных ударов и полноценных голевых моментов дело так и не доходило. Правда, к середине второй сорокапятиминутки темп вернулся в прежнее застойное состояние.

Саутгейт же продолжал впечатлять своей работой в реальном времени. Выпустил Александер-Арнолда в роли ложного фуллбека, передвинул Уокера на левый фланг, дал шанс Палмеру. Вышедшие на замену даже нанесли по удару. И тактические изыски привели к успеху — Англия удержала 0:0 против футбольного тяжеловеса и вышла в плей-офф с первого места, набрав пять очков и забив целых два гола на групповом этапе.

Словенцы же с удовольствием сыграли по предложенному англичанами сценарию — сильно в атаке напрягаться не пришлось, в защите тоже обошлось без супергеройств. Итог — третья подряд ничья и первый в истории выход в плей-офф. Довольны все, кроме нейтральных зрителей. Хотя, возможно, им просто не дано осознать гениальность такого футбольного артхауса.