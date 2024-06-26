Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:20

Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места

Англия сыграла вничью со Словенией на Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Джуд Беллингем в матче против Словении.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Саутгейт все же гений?
Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
0:0
Словения

Перед заключительным туром в группе С расклад сложился интересный. Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф как минимум со второго места, но в таком случае в 1/8 она попадала на Германию, потому, конечно же, предпочтительнее было бы завершить групповой этап лидерами квартета. Остальным — Словении, Дании и Сербии — свое право на дальнейшее участие в турнире еще надо было заслужить.

Словении, до этого дважды сыгравшей вничью, сделать это было труднее всего. Ведь в соперниках были грозные англичане с шикарной козырной колодой в атаке. Но списывать балканскую сборную со счетов заранее никто не собирался. Колода-то у тренера «Трех львов» Гарета Саутгейта на руках и правда первоклассная. Проблема в том, что ей он пытается играть в нарды.

Харри Кейн&nbsp;&mdash; Ян&nbsp;Облак. Англия и Словения сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

На протяжении всего Евро сборную Англии поносят на чем свет стоит. Да, четыре очка за два матча — неплохой результат, но то, в каком стиле самая дорогая команда чемпионата их добыла, у многих небезосновательно вызывала либо рвотный рефлекс, либо желание сомкнуть веки и заснуть, лишив себя возможности наслаждаться таким зрелищем.

Но может, мы предвзяты, и в игре англичан все же стоит поискать положительные детали? Что ж, в первом тайме матча со Словенией команда Саутгейта фантастически перекатывала мяч на своей половине поля. Особенно эффектно смотрелась жестикуляция футболистов с мячом — каждый из них махал руками, показывая партнерам, где они должны быть. Учитывая, что такая картина повторялась каждый раз, когда Англия пыталась организовать атаку, можно предположить, что это оригинальная задумка, направленная на то, чтобы ввести соперника в заблуждение. Только словенцы отчего-то не велись и спокойно занимали нужные позиции, заставляя футболистов в белом 90 процентов атак завершать пасом назад.

Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Великолепный перфоманс продемонстрировал Харри Кейн, сделавший за тайм девять передач. Иногда он спускался вглубь в поисках мяча, чтобы, например, за несколько секунд выдать два умопомрачительных паса своему центральному защитнику Гехи. Так же шикарен был Джуд Беллингем, проведший весь тайм на левом фланге и занимавшийся раздачей передач ближнему. Английская атака показала себя настолько монструозно, что даже забила один мяч, на мгновение продемонстрировав, что может играть как команда топ-класса. Правда, мяч этот судья отменил из-за офсайда. Но главное — «Три льва» совершили невероятное, сдержав атаку грозной сборной Словении и позволив нанести всего три удара.

В общем, первый тайм производил настолько неизгладимое впечатление, что судья не решился добавить к нему даже минуту. Видать, чтобы сберечь перегретые нервы себе и болельщикам.

Харри Кейн.
Фото Reuters

В перерыве Саутгейт заменил Галлахера на Майну, и на время это позволило обострить игру у ворот Облака. С конкретикой, правда, всё было так же — до опасных ударов и полноценных голевых моментов дело так и не доходило. Правда, к середине второй сорокапятиминутки темп вернулся в прежнее застойное состояние.

Саутгейт же продолжал впечатлять своей работой в реальном времени. Выпустил Александер-Арнолда в роли ложного фуллбека, передвинул Уокера на левый фланг, дал шанс Палмеру. Вышедшие на замену даже нанесли по удару. И тактические изыски привели к успеху — Англия удержала 0:0 против футбольного тяжеловеса и вышла в плей-офф с первого места, набрав пять очков и забив целых два гола на групповом этапе.

Словенцы же с удовольствием сыграли по предложенному англичанами сценарию — сильно в атаке напрягаться не пришлось, в защите тоже обошлось без супергеройств. Итог — третья подряд ничья и первый в истории выход в плей-офф. Довольны все, кроме нейтральных зрителей. Хотя, возможно, им просто не дано осознать гениальность такого футбольного артхауса.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словении по футболу
Гарет Саутгейт
7
16
Читайте также
Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков после матча Евро
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро
Англия — Словения: видеообзор матча Евро-2024
Дания — Сербия: видеообзор матча Евро-2024
На Евро-2024 установлен рекорд по ничьим в одной группе
Сербы провалили еще один турнир. Им нужна новая сборная
Черин признан лучшим игроком матча Англия — Словения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ

Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!