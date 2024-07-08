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Сегодня, 14:00

Саутгейта подставили? Английские СМИ слили тактику на Швейцарию — Гарет в бешенстве

Саутгейт раскритиковал английские СМИ за слив тактики сборной Англии
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
Защитник сборной Англии Киран Триппьер (в белом) в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.
Фото Reuters
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Журналисты узнали о новой схеме «Трех львов».

Сборная Англии в четвертьфинале Евро в серии пенальти обыграла Швейцарию. Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1, и лишь в серии послематчевых пенальти «Три льва» смогли выцарапать проход в следующий раунд. Команду Гарета Саутгейта много критикуют за осторожную игру, но тренер экспериментирует и ищет новые ходы. Например, со швейцарцами вместо традиционных 4-3-3 опробовал расстановку с тремя защитниками.

Сборная Англии празднует выход в&nbsp;полуфинал Евро-2024 после победы над Швейцарией (1:1, пенальти 5:3). Англия никогда не играла финалы Евро и ЧМ за пределами своей страны. Саутгейт гробит футбол, но он — в шаге от истории

Тренер англичан уже отходил от расстановки в два центральных, но в последний раз это случилось еще в сентябре 2022-го на групповом этапе Лиги наций. С тех пор «Три льва» использовали исключительно формации с четырьмя игроками обороны, меняя конфигурацию лишь в атаке.

Однако неожиданное решение Саутгейта не оказалось внезапным — информация о готовящейся перестройке появилась в английских СМИ еще за три дня до матча. Медиа писали о переходе на схему в три центральных защитника из-за дисквалификации центрбека Марка Гехи. Свободный доступ к этой информации имели и швейцарцы.

Предсказание журналистов практически полностью сошлось с реальностью: единственная неточность оказалась в том, что на позиции левого латераля вышел не Букайо Сака, а Киран Триппьер.

Защитник сборной Англии Киран Триппьер (в белом) в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.
Фото Reuters

Саутгейт разозлился не только из-за этой утечки, но и по причине более ранних сливов его решений. На протяжении всего турнира новые идеи тренера всплывали в английских медиа задолго до начала матчей. Наконец терпение тренера лопнуло.

«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы покидаем тренировочное поле, — высказался Саутгейт. — Они оправдывают это, говоря, что получили информацию изнутри лагеря, и, возможно, так оно и есть, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали от нас другой игры, три дня на подготовку к тому, что мы сделаем? Я должен это сказать, потому что такова среда, в которой мы работаем. Это сложно, сложнее, чем должно быть, но мы все равно движемся».

Гарет Саутгейт, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе. Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса

Несмотря на утечку, Англия вышла в полуфинал, где 10 июля встретится с Нидерландами. Для Саутгейта это уже третий полуфинал крупного турнира за чуть менее чем восемь лет в команде.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гарет Саутгейт
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