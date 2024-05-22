Антуан Гризманн: биография Маленького принца из сборной Франции

История футболиста «Атлетико».

Антуан Гризманн

Дата рождения: 21 марта 1991 года

Место рождения: Макон (Франция)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 176 см

Игровой номер: 7

Команда: «Атлетико»

Где родился и детские годы Гризманна

Гризманн родился в небольшом городе-коммуне Макон на востоке Франции. Антуан имеет немецкие и португальские корни. Предки футболиста по отцовской линии родом из немецкого города Мюнстер, а его мать по национальности португалка.

У Антуана есть родная сестра Мод, которая выжила во время парижских терактов в театре «Батаклан» в ноябре 2015 года, и младший брат Тео.

Отец Антуана тоже играл в футбол, а потом стал тренером и функционером. Дедушка по материнской линии также занимался футболом. Поэтому юный Антуан быстро определился с видом спорта. Он начал заниматься в секции в родном Маконе, попасть в академии известных клубов у него никак не получалось. Его не брали в «Сент-Этьен», «Лион» и «Осер». Он был низкого роста и вообще слабым ребенком, из-за этого проигрывал конкуренцию сверстникам с африканскими корнями.

К 14 годам Антуан набрал физическую мощь и удачно попал на просмотр в «Монпелье», где во время игры на техничного нападающего обратили внимание скауты «Реал Сосьедад». Гризманна пригласили на неделю в Сан-Себастьян, он хорошо проявил себя — и ему предложили остаться.

Только вот в интернате мест не оказалось, и Антуана приютил скаут Эрик Ольтас. Днем юный футболист учил в школе испанский язык, а вечером тренировался.

На протяжении четырех лет он занимался в академии «Сосьедада», а затем получил приглашение в главную команду.

Антуан Гризманн в «Реал Сосьедад». 2013 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Гризманна: клубы и сборная

«Реал Сосьедад»

В 2009 году Мартин Ласарте, который тогда возглавлял «Реал Сосьедад», пригласил талантливого форварда на предсезонный сбор. Из-за того, что сразу несколько игроков основной команды получили травмы, Антуану выпал заветный шанс, и он им сполна воспользовался.

Дебют Гризманна в основной команде состоялся 2 сентября 2009 года в матче Кубка Испании с «Райо Вальекано» (0:2) — француз вышел на замену на 77-й минуте. 27 сентября в игре против «Уэски» (2:0) нападающий впервые вышел в стартовом составе и забил дебютный гол за «Сосьедад». В первом профессиональном сезоне он провел 39 матчей в разных турнирах и отличился шесть раз.

В 2010-м бело-голубые предложили Антуану пятилетний контракт. Несмотря на то что к Гризи проявляли интерес «Лион» и «Сент-Этьен», он остался в испанском клубе.

В сезоне-2010/11 «Сосьедад» поднялся в высший дивизион после победы в сегунде, Гризманн дебютировал в ла лиге. В первом послематчевом интервью он признался, что сбылась его детская мечта.

Гризманн провел в команде из Сан-Себастьяна пять сезонов. За это время он сыграл 202 матча и забил 52 гола.

«Атлетико Мадрид»

Летом 2014 года Гризманн перешел в «Атлетико». Антуан дебютировал в новой команде 19 августа в первом матче Суперкубка Испании с «Реалом» (1:1). 1 ноября француз оформил дубль в игре против «Кордовы». Гризманн стал ключевым футболистом «индейцев» и образовал результативную связку с Марио Манджукичем.

Несколько сезонов Антуан становился лучшим бомбардиром «Атлетико». В 2016-м он входил в число претендентов на «Золотой мяч».

В 2017 году Гризманн мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Однако «Атлетико» получил временный бан на трансферы, поэтому футболист решил остаться в Мадриде и продлил контракт.

Гризи занимает пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Атлетико» и первое место в XXI веке. До перехода в «Барселону» за «матрасников» он провел 257 игр и забил 133 гола.

Антуан Гризманн в «Атлетико». 2016 год. Фото Global Look Press

«Барселона»

В июле 2019 года форвард стал игроком «Барселоны». Каталонцы заплатили 120 миллионов евро, но «Атлетико» пытался оспорить сделку, считая, что выплаченная сумма должна была быть равна 200 миллионам. Именно эти цифры указывались в контракте футболиста в качестве отступных до 1 июля, однако представители «Атлетико» заявили, что сине-гранатовые начали переговоры с Гризманном раньше этой даты, и подали жалобу в ла лигу. После разбирательств трансфер признали действительным.

Дебют Антуана в «Барсе» состоялся 16 августа 2019 года в игре с «Атлетиком» из Бильбао. 25 августа он оформил дубль в матче с «Бетисом».

Знаковой стала также дата 27 ноября 2019 года. В этот день Антуан с передачи Лионеля Месси забил в Лиге чемпионов в игре с дортмундской «Боруссией».

Второй сезон в «Барселоне» для Гризманна получился неоднозначным. Несмотря на то что каталонцы завоевали Кубок Испании, результаты оставляли желать лучшего. К тому же у клуба были финансовые трудности, поэтому он начал рассматривать варианты с продажей некоторых игроков, включая французского нападающего.

Всего за каталонский клуб Гризманн провел 102 матча и отметился 35 голами.

Антуан Гризманн в «Барселоне». 2021 год. Фото Global Look Press

Возвращение в «Атлетико Мадрид»

Летом 2021 года Гризманн отправился в аренду в «Атлетико», которая предусматривала опцию полноценного выкупа за 40 миллионов евро.

Антуан помог «матрасникам» пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, в итоге столичный клуб принял решение в концовке сезона выкупить и снова подписать полноценный контракт с французом. После возвращения в Мадрид до конца сезона-2023/24 нападающий уже провел больше 120 матчей.

Сборная Франции

Так как Гризи рано перебрался в Испанию, тренеры молодежной сборной Франции не рассматривали его кандидатуру. Впервые в национальную команду U-19 его вызвали в феврале 2010 года для участия в товарищеских играх против Украины. Затем Антуана включили в состав команды на чемпионат Европы для юношей до 19 лет. Французы стали победителями турнира, а Гризманн забил два гола.

В составе главной команды страны форвард впервые сыграл 5 марта 2014 года — в товарищеском матче с Нидерландами (2:0). Дебютный гол в сборной он забил 1 мая 2014 года в товарищеской игре с Парагваем (1:1).

На ЧМ-2014 Гризманн провел пять матчей и отличился один раз. На домашнем Евро-2016 Антуан стал лучшим игроком и бомбардиром турнира с шестью голами. «Трехцветные» дошли до финала и уступили Португалии (0:1 д.в.).

На ЧМ-2018 в России форвард поехал в статусе одной из звезд и лидера команды. Команда Дидье Дешама стала победителем турнира. Гризманн выходил на поле во всех матчах и забил четыре гола. По итогам турнира нападающий получил «Бронзовый мяч».

На чемпионате мира-2022 Антуан провел семь игр и отметился тремя результативными передачами. Франция снова дошла до финала, но уступила Аргентине (3:3, пенальти — 2:4).

Антуан Гризманн с трофеем за победу на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press

Празднование гола Гризманна

Гризманн празднует голы двумя способами. Первый — танцем, показывая движение «прими поражение» из игры Fortnite Battle Royal (Королевская битва Фортнайта). В ней главный герой приставляет правую руку ко лбу, тем самым образуя букву L.

Другой — он размахивает руками, выставляя большой и указательный пальцы. Таким образом, он копирует танец рэпера Дрейка из клипа на его хит «Горячая линия».

Достижения Антуана Гризманна

Командные

«Реал Сосьедад»

Победитель сегунды (сезон-2009/10)

«Атлетико Мадрид»

Обладатель Суперкубка Испании (2014)

Победитель Лиги Европы (2017/18)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2018)

«Барселона»

Обладатель Кубка Испании (2020/21)

Сборная Франции (до 19 лет)

Чемпион Европы до 19 лет (2010)

Сборная Франции

Чемпион мира (2018)

Победитель Лиги наций УЕФА (2020/21)

Вице чемпион мира (2022)

Вице-чемпион Европы (2016)

Личные (на май 2024 года)

Лучший бомбардир в истории «Атлетико Мадрид» (181 гол)

Входит в состав символической сборной чемпионата Европы среди юношей до 19 лет (2010 год)

Футболист года в Европе по версии Onze Mondial (2015)

Игрок месяца ла лиги (январь 2015, апрель 2015, сентябрь 2016, март 2017, февраль 2018, декабрь 2018, март 2023, ноябрь 2023)

Лучший игрок по версии болельщиков чемпионата Испании (2015/16)

Включен в состав символической сборной ла лиги (2015/16)

Лучший футболист ла лиги (2015/16)

Лучший бомбардир чемпионата Европы 2016 (6 мячей)

Лучший игрок Евро-2016

Включен в состав символической сборной Евро-2016 по версии УЕФА

Футболист года во Франции (2016)

Лучший игрок Лиги Европы (2017/18)

Обладатель «Бронзового мяча» чемпионата мира (2018)

Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира (2018)

Орден Почетного легиона (2018)

Антуан Гризманн в «Атлетико». 2022 год. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Гризманн

В «Атлетико» французский нападающий получает 22 миллиона евро в год. У него самая высокая заработная плата в мадридской команде.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 25 миллионов евро.

Личная жизнь Антуана Гризманна

В 2011 году познакомился с испанкой Эрике Чоперене, а в 2017-м они сыграли свадьбу. Антуан и Эрике воспитывают троих детей. Девочки Миа и Альба, а также мальчик Амаро удивительным образом родились 8 апреля — в 2016-м, 2019-м и 2021 году.

Супруга футболиста ведет скромный образ жизни, редко публикует фото в соцсетях. Хотя раньше девушка вела блог о моде и кулинарии.

Гризманн является католиком. На его теле есть татуировки с изображением Иисуса и Девы Марии. Также Гризи — большой фанат скачек. Он владеет собственными лошадьми, которые участвуют в соревнованиях.

Антуан Гризманн с женой и детьми. Фото Соцсети

Социальные сети Антуана Гризманна

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