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Сегодня, 00:20

Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе

Франция обыграла Австрию на Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты сборной Франции празднуют гол в ворота Австрии.
Фото Reuters
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От команды Дешама ждали более убедительного выступления.
Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
0:1
Франция

Уже в первом туре группового этапа Евро четко обрисовались три типажа сильных команд. Первые — те, что подтвердили свой статус, но немного разочаровали уровнем игры (Англия, Италия, Нидерланды). Вторые — не считались главными фаворитами, но заставили воспринимать себя именно так (Германия, Испания). И, наконец, те, кто тотально разочаровал (Хорватия, Бельгия). Сборной Франции в матче с австрийцами предстояло доказать, что как минимум попадания в третью категорию они не заслуживают.

Марсель Забитцер&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Франция победила Австрию благодаря автоголу. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

В целом мало кто сомневался, что команда Дидье Дешама возьмет три очка. Во-первых, полностью восстановился Мбаппе; во-вторых, команда показывает очень стабильные результаты после чемпионата мира в Катаре (потерпели всего два поражения, оба — от Германии в товарищеских матчах). В-третьих, Австрия выглядела подходящим соперником — конечно, не проходным, но вполне по силам французским суперзвездам.

Австрийцы, правда, и сами не промах — не уступали на протяжении семи предыдущих матчей, а Ральф Рангник проявляет себя как классный кризис-менеджер, сумевший стабилизировать игру после травм двух ведущих исполнителей — Алабы и Шлагера. Делал он это за счет схемы 4-2-3-1 с четко расписанными ролями. Вот и под Францию специалист выбрал именно такой вариант.

В любом случае, австрийцы не собирались заранее выбрасывать белый флаг. В первом тайме — да, играли вторым номером и почти не касались мяча в чужой штрафной. Зато сдержали атакующий порыв сильного оппонента. Франция до перерыва провела несколько перспективных атак — на левом фланге Мбаппе отыгрывался с Рабьо и Тюрамом, на противоположном Дембеле за счет дриблинга и создаваемых изоляций пытался придумать что-нибудь в одиночку. И вроде все у французов работало как надо, но по-настоящему острый момент был только один, когда Мбаппе выходил на ударную позицию, но не попал в створ.

У Австрии тоже был супермомент — под занавес тайма Забитцер гениальной скидкой вывел Баумгартнера один на один, но тот в ближнем бою не смог переиграть Меньяна. Забивать надо было, ведь через несколько минут футболисты Рангника увидели мяч в своих воротах. И самое обидное, что отправил его туда собственный защитник — опытнейший Максимилиан Вебер. Тут французы реализовали тотальный перевес в классе в одной точке поля — если Дембеле остановить сумели, то прорыв сместившегося на правый фланг Мбаппе нейтрализовать уже не удалось.

Кристоф Баумгартнер.
Фото Reuters

Во втором тайме картина особо не поменялась — Франция играла в режиме сбережения энергии (даже прессинг, по сути, не организовывали, предпочитая насыщенный средний блок). Австрийцы же пыхтели, но игрокам атаки не хватало класса и выдумки, чтобы пройти насыщенную мускулами французскую оборону. Следовательно, и остроты было немного. На 55-й минуте Мбаппе ускакал один на один с вратарем Пенцем, но каким-то невообразимым образом не попал в створ. Килиан никак не может забить на чемпионатах Европы.

Дидье Дешам, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. Сборная Франции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Чуть позже Гризманну не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Эрнандеса. Вышедший на замену Коло Муани добавил динамики, но и ему явно не хватало конкретики и концентрации.

Австрийцы тоже не тушевались и во втором тайме даже побольше владели мячом. Но, опять же, с моментами были явные проблемы. На заключительном отрезке неугомонный Баумгартнер снова врывался в штрафную, но Меньян смело сыграл на выходе и «погасил» эпизод.

Килиан Мбаппе получил травму носа в матче Австрия — Франция.
Фото Reuters

Самый нервный эпизод для французских болельщиков произошел, когда мяч был у чужих ворот. Мбаппе сначала получил по лицу от Лаймера и заработал штрафной, а через минуту влетел носом в плечо защитника австрийцев Дансо. Медики долго останавливали кровотечение, а когда вели Килиана вдоль поля, случился странный эпизод. Мбаппе неожиданно вернулся на газон, но тут же присел — игру пришлось останавливать. Неужели так пытался тянуть время? В любом случае, арбитр показал желтую карточку за самовольное возвращение. Пока же подвисает главный вопрос: сможет ли Мбаппе сыграть в следующем матче?

Ральф Рангник, Давид Алаба и&nbsp;Марсель Забитцер. Сборная Австрии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Австрию французам переиграть в итоге удалось, но вопросов к команде Дешама осталось много. Почему не играли на полные обороты? Почему было так мало моментов? Что с Мбаппе?

Пока сборная Франции четко вписалась в первую категорию: класс подтвердили, но топ-уровень не показали. Этот состав точно может играть ярче и продуктивнее.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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