Сборная Австрии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией

Дебют Ральфа Рангника в качестве тренера сборной на крупном турнире.

Рейтинг сборной и клубов Австрии

Австрия занимает 13-е место в рейтинге стран УЕФА (на 5 мая 2024 года).

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) австрийцы располагаются на 25-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Австрийская бундеслига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1974 года. 12 профессиональных клубов играют 22 тура, после чего проводится плей-офф между первыми и последними шестью командами.

Самым титулованным клубом в истории Австрии является «Рапид» — он выигрывал чемпионат 32 раза. Действующий чемпион страны — «РБ Зальцбург».

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 5 мая 2024 года) находятся две австрийские команды — «Зальцбург» (40-е место) и ЛАСК (52).

История выступлений Австрии на Евро

Австрия играла на чемпионате Европы 3 раза, предстоящий турнир в Германии станет 4-м. Наивысшее достижение — выход в 1/8 финала на Евро-2020.

Рекордсменом Австрии по числу сыгранных матчей на Евро являются Давид Алаба, Мартин Хинтереггер и Марсель Забитцер — 7.

За всю историю выступлений австрийской сборной на чемпионатах Европы ни один из футболистов не забил больше одного гола.

Кто возглавлял сборную Австрии на Евро

На домашнем чемпионате Европы в 2008 году (совместном со Швейцарией) австрийской сборной руководил Йозеф Хиккерсбергер. Ни один тренер не работал с командой на двух Евро.

Главный тренер сборной Австрии

Австрийскую команду с апреля 2022-го возглавляет 65-летний Ральф Рангник, сменивший на этом посту Франко Фоду.

До назначения в сборную Рангник тренировал различные команды бундеслиги, в том числе «Шальке», «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», а также «Манчестер Юнайтед». Российским болельщикам немец известен по функционерской деятельности в «Локомотиве».

Ральф Рангник. Фото AFP

Как Австрия выступила в отборочном турнире Евро

В группе F австрийцы заняли второе место, отстав от Бельгии на одно очко. В 8 матчах команда Рангника одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Австрия отправила в ворота соперников 17 мячей, пропустив 7 раз.

В отборе австрийцы одержали самую крупную победу над Азербайджаном — 4:1.

Лучшим бомбардиром команды в этом цикле стал Марсель Забитцер, забивший 4 гола в 7 играх.

Конрад Лаймер. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Австрии

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Сьон»), Александр Шлагер («РБ Зальцбург»), Патрик Пенц («Брондбю»).

Защитники: Давид Алаба («Реал» Мадрид), Йонас Ойер («Рапид»), Кевин Дансо («Ланс»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филлипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Гернот Траунер («Фейеноорд»), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах), Самсон Байду, Флавиус Данилюк (оба — «РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (все — «РБ Лейпциг»), Матиас Хонзак («Дармштадт»), Флориан Кайнц, Деян Любичич (оба — «Кельн»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»), Патрик Виммер («Вольфсбург»), Маттиас Зайдль («Рапид»), Мухамед Шам («Клермон»), Романо Шмид («Вердер»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Конрад Лаймер («Бавария»).

Нападающие: Жуниор Адаму, Михаэль Грегорич (оба — «Фрайбург»), Марко Арнаутович («Интер»), Карим Онисиво («Майнц»), Манприт Саркария («Штурм»), Гвидо Бургшталлер, Марко Грюлль (оба — «Рапид»).

Евро-2020 пропустит 26-летний форвард «Айнтрахта» Саша Калайджич, порвавший «кресты» в феврале.

Главные звезды сборной Австрии:

Марсель Забитцер — лидер полузащиты, выступает за национальную команду больше 10 лет. Лучший бомбардир австрийцев в отборе.

Давид Алаба — основной центральный защитник, дебютировавший в сборной еще в 2009 году. Этот сезон получился для него скомканным из-за травм, но летом он должен быть во всеоружии.

Конрад Лаймер — основополагающий игрок при Рангнике, выполняющий огромный объем работы на поле.

Футболисты сборной Австрии в отборочном матче Евро-2024 против Швеции. Фото Global Look Press

С кем Австрия сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге австрийцы попали в группу D к Франции и Нидерландам, позже в этот квартет добавилась Польша.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Австрия — Франция (Дюссельдорф, 22.00 — здесь и далее московское время)

21 июня, пятница

Австрия — Польша (Берлин, 19.00)

25 июня, вторник

Австрия — Нидерланды (Берлин, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Австрии встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если австрийцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе Е (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Австрия сыграет с кем-то из победителей группы B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия) или Е.

Фото Global Look Press

Как Австрия выступит на Евро 2024: прогноз

Команда Рангника уверенно прошла отборочный цикл, но ей будет очень сложно соперничать с фаворитами группы — Францией и Нидерландами.

Матч с Польшей станет битвой за третье место, с которого при определенных раскладах можно попасть в плей-офф. По составу австрийцы выглядят не хуже поляков. У них нет звезд вроде Левандовски, но есть мощная линия полузащиты, составленная из лучших команд бундеслиги, а оборону готов цементировать Алаба.

Многое будет зависеть от тройки Шлагер — Забитцер — Лаймер. Также есть опытнейший Арнаутович, который может перевернуть игру, выйдя со скамейки запасных.

В случае выхода в плей-офф с третьего места Австрия, вероятно, попадет на топовую сборную: Италию, Испанию, Хорватию, Англию или Бельгию. На этом их выступление на турнире в Германии, скорее всего, завершится.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 1.70, на победу в турнире — 125.0.

Прогноз: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала.