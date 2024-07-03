Удивительный матч в Лейпциге.

Вывеска этого противостояния была наименее притягательной из всех на стадии 1/8 финала, потому что в паре не было топ-сборных. Австрия и Турция — крепкие середняки европейского футбола, которые лишь по воле сетки плей-офф столкнулись друг с другом. Хотя не только по ее прихоти: если предсказать второе место турок в группе с Португалией, Грузией и Чехией было легко, то победа команды Ральфа Рангника в квартете с Францией, Нидерландами и Польшей — сюрприз.

Эта игра еще и закрывала первый раунд, поэтому будто бы осталась на десерт. А 1/8 финала, будем честны, выдалась скупой на зрелища. И от Австрии с Турцией ждали, что они утолят этот голод.

Ожидания были небезосновательными: на групповом этапе обе сборные показали себя безбашенными и ориентированными на атаку. Матчи Нидерланды — Австрия (2:3) и Турция — Грузия (3:1) — в числе самых интересных на этом Евро. Обе команды на групповом этапе пропускали в каждой игре и не забили лишь в одной — эта статистика обнадеживала.

И ожидания оправдались уже на первой минуте! Австрия сразу после стартового свистка смастерила опасную атаку, а в ответ Турция забила: суматоха в штрафной Пентца на угловом привела к голу Мериха Демирала! С начала игры прошло всего 57 секунд — это самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы! Занятно, что Турции с 2002 года принадлежит аналогичный рекорд и на чемпионатах мира.

Австрия была шокирована таким началом, но в нокдауне не оказалась. Баумгартнер сразу же мог сравнять счет, причем в двух подряд атаках. После углового на 5-й минуте мяч чудом не залетел в ворота Мерта Гюнока.

Такой старт обещал зрителям массу забитых мячей уже к перерыву. И команды не останавливались. Мячом владели попеременно то те, то другие, но Турция все-таки держала в уме, что она ведет в счете. Однако команда Винченцо Монтеллы обороняется куда хуже, чем атакует, поэтому моменты неизбежно возникали.

Парадоксально, но по итогам первого тайма соперники наскребли всего один удар в створ — результативный. Однако все 45 минут прошли динамично и гораздо бодрее, чем среднестатистический матч сборной Англии на Евро-2024.

В перерыве Рангник сделал две замены, направленные на атаку, — на поле появился второй нападающий Грегорич и более атакующий защитник Прасс. Австрия перестроилась и сразу понеслась вперед. Жирный момент упустил Арнаутович: Мерт Гюнок не позволил ему реализовать выход один на один. Чуть позже перспективный проход Лаймера не увенчался ничем.

Мерих Демирал празднует свой гол в ворота Австрии. Фото Reuters

И как раз в тот момент, когда гол Австрии назрел, Турция удвоила счет. Снова угловой, снова скверная оборона команды Рангника, снова гол Мериха Демирала. До этого игрового дня Евро вообще не было дублей, а тут — в двух матчах подряд: защитник «Аль-Ахли» поддержал голландца Малена.

Австрия была шокирована, как и многие сторонние наблюдатели. Альпийская сборная считалась фаворитом встречи, и мало кто ставил на Турцию. Но она часто на характере вырывает подобные победы, когда в нее никто не верит.

Впрочем, команда Рангника не остановилась. Довольно быстро Грегорич отыграл один мяч, причем австрийцам тоже помог угловой. Шла всего лишь 66-я минута, и времени на второй гол у них еще было достаточно.

Михаэль Грегорич празднует гол в ворота сборной Турции. Фото Reuters

Но турки тоже показали, что обороняться все же умеют, пусть и не слишком организованно. Однако австрийцы под проливным дождем атаковали настолько нервно, что сами губили многие моменты, принимая неверные решения.

На финише встречи Австрия оккупировала штрафную Гюнока и старалась смастерить хоть что-то, но создавалось впечатление, будто никакого плана под навал Рангник не придумал. Хаотичные подачи и судорожные пасы наобум — вот и все, что исполняла Австрия. Но надо признать, что на 90+4-й минуте один из таких навесов едва не привел к ничьей — Гюнок среагировал на тяжелый удар Баумгартнера и забронировал место в четвертьфинале для сборной Турции. И это сенсация!