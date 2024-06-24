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Сегодня, 13:45

Получивший переломы костей лица Варга перенесет операцию. Травма выглядела чудовищно

Получивший травму Варга перенесет операцию и больше не сыграет на Евро
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Медики оказывают помощь футболисту Барнабашу Варге
Медики оказывают помощь Барнабашу Варге.
Фото Reuters
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Евро-2024 для венгерского футболиста завершен.

В воскресенье в матче группы А чемпионата Европы-2024 сборная Венгрии в драматичной развязке вырвала победу у Шотландии (1:0). Команда Марко Росси с тремя очками сохраняет шансы на плей-офф, однако ее радость едва не была омрачена трагедией.

После финального свистка автор единственного гола Кевин Чобот пошел праздновать успех с болельщиками, сидевшими за воротами. В руках нападающий держал футболку своего партнера, форварда Барнабаша Варги, который получил страшную травму во втором тайме.

Столкновение нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги и&nbsp;вратаря сборной Шотландии Ангуса Ганна. Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021

На 68-й минуте матча Варга столкнулся головой с вратарем Ангусом Ганном. 29-летний венгр рухнул на газон, поднял полусогнутые руки и потерял сознание. Это выглядело страшно. К футболисту «Ференцвароша» моментально прибежали партнеры. На поле появилась медицинская бригада. Во время оказания помощи Варгу закрыли от посторонних одеялами. В итоге его унесли с поля на носилках, а игра была прервана на десять минут.

Столкновение Барнабаша Варги и Ангуса Ганна
Столкновение Ангуса Ганна и Барнабаша Варги (справа).
Фото Reuters

По окончании матча Федерация футбола Венгрии в своем официальном заявлении сообщила, что Варга находится в стабильном состоянии в одной из больниц Штутгарта.

Росси же заявил, что нападающий точно уже не поможет команде на Евро-2024.

«Мы тоже слышали, что его состояние стабильное, — сказал главный тренер Венгрии. — Сейчас он находится под наблюдением врачей. Знаем, что у Барнабаша переломы костей лица. Пока не в курсе, придется ли его оперировать, но точно, что Варга больше не сможет играть на чемпионате Европы. Самое главное, что с ним все в порядке».

Полузащитник Роланд Шаллаи, который признан лучшим футболистом встречи с Шотландией, сообщил на послематчевой пресс-конференции, что команда посвятила победу Варге.

Футболисты сборной Венгрии празднуют гол в&nbsp;ворота Шотландии. Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф?

«Было ужасно видеть Барнабаша таким, — сказал Шаллаи. — Сейчас ему намного лучше, но предстоит небольшая операция. После случившегося мы бились на поле за него. Очень хотелось выиграть, поэтому эта победа посвящается и ему».

В ночь на 24 июня Федерация футбола Венгрии сообщила, что Варга получил сотрясение мозга и многочисленные переломы костей лица. Более точные сроки восстановления пока неизвестны.

«Скорее всего, футболисту предстоит операция», — говорится в заявлении.

При этом Варгу в соцсети X (бывший Twitter) поддержали лично форвард Антуан Гризманн и вся сборная Франции, пожелав здоровья.

Скриншот поста Антуана Гризманна
Скриншот поста сборной Франции по футболу

На Евро-2024 Варга принял участие в трех играх — и забил один гол в ворота сборной Швейцарии (1:3) 15 июня. В минувшем сезоне за «Ференцварош» центральный нападающий провел за клуб 40 официальных матчей, набрав «29+12» очков по системе «гол + пас».

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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