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Фанат чуть не спрыгнул на голову Роналду. В Германии огромный ажиотаж вокруг португальца

Болельщик едва не спрыгнул на голову Роналду после матча Грузия — Португалия
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду на фоне болельщиков.
Фото Global Look Press
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Болельщики стремятся прорваться к Криштиану даже вне матчей.

Криштиану Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира — на Евро всухую отбегал матчи против Чехии, Турции и Грузии. Единственное результативное действие капитана сборной Португалии — голевая на Бруну Фернандеша в игре с турками. Несмотря на скромную статистику, нападающий все равно остается главной целью болельщиков из всех стран.

Криштиану Роналду. Ярость Криштиану: не забил Грузии, получил желтую и был недоволен заменой

В последнем туре группового этапа португальцы сенсационно уступили Грузии (0:2), а Роналду уже после финального свистка едва не пострадал от действий одного из болельщиков. Криш расстроенным спускался в подтрибунное помещение, как вдруг его резко остановили стюарды — прямо перед португальцем приземлился спрыгнувший с трибун фанат. Если бы футболист продолжил движение, то наверняка столкнулся бы с поклонником.

Слаженная работа стюардов уберегла Криштиану от физического контакта, которое вполне могло закончиться повреждением — мужчина опасно спрыгивал ногами вперед. Болельщик не добился встречи с кумиром, ведь его тут же отвели в сторону. Сам Роналду после инцидента ошарашенно взмахнул руками.

Это уже далеко не первый эпизод Евро, когда отчаянные болельщики стремились к встрече с португальцем. Только в матче с Турцией шесть человек пытались прорваться на поле во время игры и после финального свистка: четверо достигли цели, а 10-летний мальчик Берат даже сделал селфи с футболистом — фото тут же стало вирусным.

УЕФА категорично отреагировал на произошедшее: забанил ребенка до конца турнира и заявил об ужесточении защитных мер на аренах Евро-2024. «Безопасность на стадионе, на поле и на остальных объектах является высшим приоритетом УЕФА, Немецкого футбольного союза и Евро-2024. С этой целью на аренах будут обеспечены дополнительные меры безопасности, чтобы еще больше соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты», — говорилось в заявлении Европейского футбольного союза.

Вокруг персоны Роналду на Евро происходит настоящий ажиотаж, который не утихает даже между матчами. Открытая тренировка португальцев перед стартом турнира вызвала онлайн-очередь из 60 тысяч человек — между ними распределили 6 тысяч бесплатных билетов. 13 болельщиков прорвались на поле во время занятий в попытке приблизиться к Криштиану — некоторых из них охранники остановили уже на поле.

Криштиану Роналду делает селфи с&nbsp;выбежавшим на&nbsp;поле фанатом. УЕФА забанил ребенка, сделавшего селфи с Роналду на поле. Меры безопасности на стадионах ужесточат

Также берлинский отель, в котором располагается сборная Португалии, постоянно находится под вниманием фанатов нападающего. Сотрудники сообщают, что ежедневно получают от 50 до 100 звонков по поводу местоположения Роналду с просьбами об автографе или пропуске в недоступную зону гостиницы.

УЕФА даже обставил отель двухметровым забором, который обтянули брезентом, чтобы ограничить футболистов сборной Португалии от внимания болельщиков. В некоторых местах зрители разорвали защитный слой.

Криштиану Роналду на фоне болельщиков.
Фото Global Look Press

Также игроки команды из-за усиленного внимания к Роналду практически исключили традиционные прогулки перед матчами. Накануне матча с Чехией прошлись на огороженной территории 50 на 30 метров у входа в отель, а до встречи с Турцией прогулка у ворот гостиницы длилась всего две минуты.

Португалия выиграла группу F и в 1/8 финала встретится со Словенией. Игра пройдет 1 июля на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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