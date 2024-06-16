«Снять флаг никто не пытался». Интервью болельщика «Спартака», который вывесил на матче открытия Евро российский триколор

Теперь этот флаг появится на игре Сербия — Англия.

На матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия во время пробития пенальти в концовке первого тайма на трибуне за воротами шотландцев показали болельщиков с двумя вывешенными российскими флагами, на одном из которых было написано «Белгород». С человеком, который его пронес и вывесил, а сегодня пойдет поддерживать сербов на матч с Англией, пообщался спецкор «СЭ» на Евро.

— Василий, 37 лет, — представился собеседник. — Живу в маленьком поселке Белгородской области, занимаюсь торговлей. Болею за «Спартак» с прощального матча Феди Черенкова. Случайно увидел его по телевизору, когда мне было восемь лет, и навсегда влюбился в красно-белых. Ультрас себя назвать не могу, но выезды «пробивал», опыт имею.

— На чемпионатах мира и Европы бывали?

— Впервые — на Евро-2016. Дальше уже ничего не пропускал. Понятно, домашний чемпионат мира, Евро-2020, Катар и вот теперь Германия.

— В 2016-м в Марселе в замес с англичанами попали?

— Нет, хотя мы жили в метрах пятистах от старого порта. Но, слава богу, не попали ни в какие заварушки. Наутро все стали звонить: «Как дела? Вы целы, живы-здоровы?» — а мы только от них о случившемся и узнали.

— Насколько легко было сейчас попасть в Германию, долго ли ждали визы? Даже некоторые российские журналисты, аккредитованные на Евро, ее в итоге не получили.

— С визой в целом получилось нормально. Изначально записался к итальянцам, но прочитал на форумах, что они слишком долго делают, и перезаписался к французам. 2 мая подался, 20-го паспорт уже был готов.

Добирались до Германии тремя рейсами. Билетами мы с нашей компанией начали заниматься еще полгода назад, когда билеты только появились. Купили билеты Ереван — Рим и Рим — Неймеген, а позже — из Москвы в Ереван.

— На границах приключений не было?

— Все нормально. Даже несмотря на то, что вылетал с французской визой, а открывал ее в Италии. Ноль вопросов! Вернее, один: «Цель визита?» Отвечаю: «Футбол! Forza Italia!» («Вперед, Италия!». — Прим. И.Р.) Женщина поулыбалась, поставила штампы и впустила в страну.

— Расскажите историю флага с надписью «Белгород», который вы пронесли и вывесили на матче открытия?

— Он у меня с 2018 года. На домашнем чемпионате мира у меня был другой флаг, но на финале мы обменялись с красивыми венесуэльскими девчонками, ха-ха! Я им — наш, они мне — свой и кепку. После ЧМ сделал новый флаг, и с тех пор он со мной везде путешествует. Например, на матче Евро-2020 Дания — Россия в Копенгагене. Я тогда с ним даже попал в телевизионный кадр поющим гимн. Был этот флаг и в Катаре, когда мы гуляли нашей компанией в косоворотках. Это тоже в кадр попадало. Мы там в один из дней по примеру Тимура Журавеля пробили в один день четыре матча, ха-ха!

— Как удалось вывесить флаг?

— Сам удивился — спокойно! Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях.

Пришел на нижние ряды, смотрю — свободное место. Вывесил туда флаг. Потом еще наши ребята подтянулись — проблем с перемещениями между секторами не было вообще. Мы скооперировались небольшой компанией, человек шесть, и вывесили два флага — мой с Белгородом и нашей компании болельщиков, «Нулевки».

— Никто не пытался флаги снять? Как окружающие и стюарды реагировали?

— Нет, все было нормально. Шотландцы, с которыми мы сидели, весь матч были убитые результатом, им было не до нас. Вначале попели, а потом, когда голы в их ворота посыпались, никакой реакции ни на что не проявляли. После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались. Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем.

— Сколько стоил такой билет, как у вас?

— Я поймал для всей нашей компании на портале турнира по номиналу — 155 евро, третья категория, места на втором ярусе. Но потом мы все переместились вниз, так как этот процесс не контролировался.

— Ходите тут в цивильной одежде или в экипировке сборной России?

— В обычной. Зачем нам кого-то провоцировать?

— Как вам пока организация Евро?

— За один матч, на котором мы пока были, сложно сказать. Причем прилетели в обед, выпили пивка и поехали на стадион. Ребята говорят, что вчера гуляли в фан-зонах Дюссельдорфа и Гельзенкирхена — они пустые. Но при этом в Берлине, Кельне, Мюнхене — биток. В одном городе может быть одно, в другом — совсем другое. И команды разные, и их болельщики. Допустим, забили венгры в Кельне — устроили нормальный перформанс. А словаки такого, скорее всего, не сделают.

— Собираетесь пробыть в Германии весь турнир?

— Нет, две недели. Сейчас приехали в Дюссельдорф, из него — в Гельзенкирхен, на Сербия — Англия. Затем — Венгрия — Шотландия, Словения — Сербия. Хочу еще на Нидерланды — Австрия и, возможно, что-то еще, но билетов пока нет. 27-го улетаю из Берлина и хочу там еще зацепить футбол.

— Ожидаете ли сегодня каких-то приключений перед матчем Сербия — Англия?

— Мы тут общаемся и не можем вообще понять, где все. И в Дюссельдорфе, и в Гельзенкирхене никто пока не видел сербов. Да и англичан мало. Пока не можем понять, как все будет происходить. Надеюсь, все пройдет мирно. Снова взяли с собой флаги, места у нас на сербской трибуне — там, думаю, все будет нормально, флаги России и Сербии похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить.

— За кого болеете на Евро?

— Сербов поддерживаем. Хочется, чтобы произошло что-то сверхъестественное и они выиграли турнир. А так, наверное, за Германию. Пусть страна-хозяйка получит хорошие эмоции.

— Не было ли пересечений с украинскими болельщиками?

— Нет. Мы тут всего третий день, города разные.

— Насколько спокойно сейчас в поселке, где вы живете?

— В самом Белгороде небезопасно, но в районе, где мой поселок, слава богу, нормально. Ничего не летает и не падает. Но называть его на всякий случай не буду.

— А фамилию свою — для истории?

— Тоже. Друг из Харькова рассказывает: украинцы беснуются, что российский флаг оказался на чемпионате. И по-дружески советует: «Береги себя».

— С украинскими друзьями продолжаете общаться?

— Не со всеми, кто-то отсеялся. Только с теми, кто понимает, что все мы — жертвы больших игр.