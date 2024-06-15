Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:45

Флаги России на трибунах в матче открытия Евро-2024! Белгород, Йошкар-Ола и «Нулевка» засветились в Мюнхене

Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Российские флаги на трибунах стадиона матча открытия Евро-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Наши болельщики на главном футбольном событии лета.

В пятницу на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене сборная Германии крупно обыграла Шотландию — 5:1. Матч открытия чемпионата Европы своими глазами увидели около 70 тысяч зрителей, в том числе болельщики из России. Некоторые из них принесли на мюнхенский стадион флаг нашей страны.

Например, в паблике VK «OFNEWS | Околоспортивные Новости» по ходу встречи появились фотографии с российскими болельщиками. На одной из них девушка позирует с триколором, на который нанесено название города Йошкар-Ола, на другом снимке — мужчина с флагом и надписью «Белгород».

Более того, сразу два российских флага попали в телетрансляцию, и их видел весь мир — в конце первого тайма, когда нападающий сборной Германии Кай Хаверц готовился исполнять пенальти. Эти флаги в тот момент висели за воротами сборной Шотландии: один из них — уже упомянутое полотно с Белгородом, а на другом было написано «Нулевка». Вероятно, последнее — это название объединения фанатов, которое часто посещает крупные спортивные события.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024

Напомним, в начале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок. Национальная команда России не участвовала в отборочном турнире Евро-2024, однако ее болельщики, как видно, могут спокойно посещать матчи чемпионата и вывешивать на трибунах символику нашей страны.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
9
Читайте также
«Эдмонтон» проигрывает «Флориде» в финале Кубка Стэнли со счетом 0-3
Названы главные звезды Евро-2024
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кристи: «Самое главное для сборной Шотландии — это собраться с силами и попытаться вернуть себе немного позитива в игре со Швейцарией»
Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата Европы
Германия избавилась от червивых яблок и идет за золотом. Нагельсманн идеально сформировал сборную
Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча
Шесть голов и одно удаление: Германия разгромила Шотландию на Евро
Тренер сборной Шотландии Кларк: «Наша цель — четыре очка в следующих двух играх Евро»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024

Германия избавилась от червивых яблок и идет за золотом. Нагельсманн идеально сформировал сборную