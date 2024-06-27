Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:20

Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Турция обыграла Чехию в матче Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Турции радуются выходу в плей-офф Евро-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Турки выиграли в большинстве.
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Чехия
1:2
Турция

В отличие от группы Е, в квартете F все было предельно понятно. Чехии, чья атака осиротела из-за травмы Шика, нужно было выигрывать. Турции было достаточно не проиграть. Так что началась игра в Гамбурге предсказуемо — с серии чешских атак. Однако турки в силу своего менталитета не способны сосредотачиваться исключительно на обороне. Винченцо Монтелла, который до сборной довольно успешно работал с «Адана Демирспор», дух местного футбола прочувствовал изнутри.

Причем, как и в своем прежнем клубе, итальянец предпочитает легкую линию атаки, в которой классический центральный нападающий просто не нужен. Артем Дзюба в свое время с этим познакомился и вряд ли остался доволен. На Евро в центре нападения у «Лунных звезд» играет Барыш Йылмаз, которого привычнее видеть на фланге, а в чемпионском составе «Галатасарая» он периодически появлялся на позиции латераля.

Хвича Кварацхелия (Грузия), Криштиану Роналду (Португалия), Арда Гюлер (Турция). Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024

В среду у Турции была та же линия атаки, что и стартовой игре с Грузией — с отдохнувшими в прошлом туре Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом. Соответственно, темп обе команды держали неплохой. Только все расклады, как это часто случается, изменились на ровном месте. Барак, уже имея на своем счету желтую карточку, контролировал мяч в центре поля и, умудрившись на мгновение дать слабину, шипами наступил на ногу классно сработавшему в прессинге Салиху Озджану. Удаление.

С этого момента давление на турецкие ворота спало. Не сказать, что прежде оно было критичным, но шансы забить у Чехии появлялись. Не повезло, что самый очевидный из них выпал на долю центрального защитника Гранача. Удача на этом турнире явно обходит этого игрока стороной. В двух первых матчах он забил в свои ворота, допустил результативную ошибку и стал виновником назначения пенальти. Теперь — с нескольких метров плохо пробил головой.

В меньшинстве же Граначу пришлось сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей. Причем ему и там не повезло — когда Кенан Йылдыз полез в обводку и попал оппоненту шипами в ногу. Вингеру «Ювентуса» повезло, что вслед за карточкой за этот фол он вскоре чуть не получил вторую. Численный перевес Турции сохранился, контроль мяча увеличился, но остроты в первом тайме не хватало. Скорее на последней минуте первого тайма мог забить промчавшийся к воротам Давид Юрасек. Турок выручил Мерт Гюнок.

Казалось, Турция просто не понимала, как разыграть лишнего, однако в перерыве Монтелла провел качественную работу. Да еще и подкрутил настройки, отправив в опорную зону Каана Айхана. И все сразу заработало так, как нужно. Пошли атаки, усилилось давление, и все это вылилось во взятие ворот. Первый удар из центра штрафной Станек вытащил, выдав один из лучших сейвов турнира, однако Хакан Чалханоглу с подбора попал в дальний угол. Чехи же еще и потеряли травмировавшегося вратаря.

Сборная Турции празднует гол Хакана Чалханоглу в ворота Чехии.
Фото Reuters

И все же они — настоящие бойцы. Не сломались, полезли вперед, и замены Ивана Гашека принесли плоды. Хоры заставил Гюнока допустить ошибку в борьбе за верховой мяч, и пусть удар форварда на ленточке остановил Самет Акайдын, на добивании отличился Соучек. Горячая концовка, которая вылилась в потасовку после финального свистка, была обеспечена, ведь еще один гол выводил Чехию в плей-офф. Кухта даже послал мяч в сетку — но уже после свистка.

Турки в итоге собрали одиннадцать (!) желтых карточек. У чехов наказывали даже тех, кто сидел на скамейке, включая нарвавшегося на дисквалификацию в следующей игре Шика. Только отбыть ее на этом турнире не получится. Дальше идет Турция. В этой помолодевшей команде победную точку поставил 33-летний Дженк Тосун. В третьем в истории плей-офф турок ждет Австрия.

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
Названы минусы нового формата Евро-2024
Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кин: «Великий для сборной Грузии вечер»
Постекоглу — о победе Грузии над Португалией: «Все совершенно заслуженно. Сегодня это было потрясающе»
Хвича Кварацхелия обменялся футболками с Криштиану Роналду после матча Евро-2024
Провод: «Чехия не достигла своей цели, не вышла из группы»
Грузия — Португалия: видеообзор матча Евро-2024
Чехия — Турция: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

Англии еще больше повезло с сеткой плей-офф! Финальные расклады после группового этапа Евро