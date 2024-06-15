Рассказываем о тратах и потенциальных доходах чемпионата Европы.

Крупные турниры редко выходят прибыльными. Согласно исследованию ученых из Лозаннского университета, с 1964 по 2018 годы лишь пять из 36 соревнований, за которыми следит весь мир (ЧМ по футболу и Олимпиады) не стали убыточными. Большого анализа относительно чемпионатов Европы нет, но, вероятнее всего, картина повторяется и здесь. Однако у Евро-2024 есть все шансы переломить неудачную тенденцию. «СЭ» рассказывает, сколько потратила Германия на чемпионат и сколько может заработать.

Олимпийский стадион в Берлине. Фото Reuters

К Евро-2024 не было построено ни одного нового стадиона

В последние годы зрители привыкли, что страна — хозяйка чемпионата мира или Европы тратит большие деньги на возведение инфраструктуры. И не только на стадионы, но еще и на аэропорты, вокзалы, гостиницы, дороги и иные важные объекты. Например, власти Катара потратили на организацию ЧМ-2022, по некоторым оценкам, до 200 миллиардов долларов.

Чемпионаты Европы априори стоят дешевле — инфраструктура для турниров заложена десятилетиями ранее. И большую часть средств на проведение турнира покрывает УЕФА. Например, организация Евро-2016 обошлась союзу в 718 миллионов евро, а с учетом выплат призовых сборным и солидарных клубам бюджет чемпионата достиг 1,1 миллиарда.

Однако УЕФА, который берет на себя почти все операционные расходы, забирает себе и основную выручку с турниров — доходы с коммерческих и ТВ-прав, билетов, атрибутики и так далее. А вот если нужно построить стадион, то траты ложатся уже на страну-хозяйку.

Евро-2024 в этом плане в выигрыше в сравнении с прошлыми соревнованиями, так как ничего нового строить не пришлось. Германия пользуется наследием ЧМ-2006 — девять из десяти стадионов принимали игры чемпионата мира. Десятая арена — в Дюссельдорфе — также была возведена еще в 2004-м.

И эти арены — не «белые слоны», как в ЮАР или Саранске. На них проходят не только футбольные матчи, но и концерты. А некоторые используются и для более оригинальных мероприятий, например знаменитой Рождественской биатлонной гонки в Гельзенкирхене. Каждый из стадионов вмещает более 46 тысяч зрителей (без учета стоячих мест, которые запрещены на турнирах УЕФА), так что неудивительно, что 10 команд-хозяек попали в топ-50 самых посещаемых клубов Европы.

Но при этом в Германии продолжают строить новые арены. После ЧМ-2006 в стране были открыты стадионы в Аугсбурге, Зинсхайме, Майнце, а в 2021-м — во Фрайбурге. Но все это небольшие объекты, вместимостью до 35 тысяч мест. Топ-клубам новые стадионы не нужны, это не кейс Франции, где к Евро-2016 обновились арены у «Лиона», «Лилля» или «Марселя» (в последнем случае была реконструкция «Велодрома»).

Фото Reuters

Германия потратила только 650 миллионов на Евро-2024

Более того, к Евро-2024 даже не пришлось строить новые аэропорты, вокзалы и транспортные развязки — все они уже были возведены, и им потребовались лишь косметические ремонты. Зато к ЧМ-2006 немцы выделили 5,2 миллиарда долларов — около 8,1 в нынешнем эквиваленте.

Однако все равно избежать трат не удалось. По данным ZDF, из федеральных и региональных бюджетов перед Евро было выделено 650 миллионов евро. Более трети (260) пошло на организацию фанатских зон в городах-хозяевах. Отдельные средства отправились на частичную реконструкцию стадионов.

К примеру, в Берлине выделили около 80 миллионов, что на 19 больше первоначально заявленных трат. Из них 25 потратили на частичную реновацию Олимпийского стадиона, который примет финал турнира. В Штутгарте потратили 65 миллионов, из которых 25 также ушло на реконструкцию арены. Аналогичные траты пришлись и на другие стадионы: в основном это интернет-оборудование и увеличение мест и удобств для людей с ограниченными возможностями.

На фоне таких трат Евро-2024, кажется, точно будет прибыльным. УЕФА ожидает доход примерно на уровне 2,5 миллиарда евро, но эти деньги заберет себе. Германия же будет зарабатывать от туристов, а также от повышения покупательской способности населения в июне-июле.

Болельщики на улицах Мюнхена. Фото Reuters

Сколько денег принесут туристы

По подсчету Института экономических исследований Лейбница в немецком городе Галле, непосредственно от туристов страна заработает примерно 250 миллионов евро. На них не отбить траты в 650, однако фан-зоны, бары и прочие места посещают не только иностранцы, но и местные жители. Плюс многие отправятся в города — хозяева турнира из других городов страны.

Точное количество туристов, которые посетят Евро-2024, сейчас подсчитать невозможно. По мартовской оценке того же Института Лейбница, ориентировочно в Германию приедут свыше 600 тысяч иностранцев. А в Берлине во время турнира суммарно будет 2,5 миллиона туристов, и большая часть из них — жители других немецких городов.

Но еще очень многое зависит от выступления сборных. Ведь, например, одно дело, если каким-то образом до полуфинала дойдет условная Албания, а совсем другое — Англия, Франция и даже Турция.

О туристическом буме также говорят и местные пивовары. Как сообщает Forbes, в последние годы индустрия находится на спаде (в прошлом году продажи упали на 4,5%), однако ожидается заметный рост в 2024-м. Также увеличатся доходы у мелкого бизнеса, гостиниц и хозяев квартир. Причем не только в городах, где пройдут матчи Евро-2024.

Экономический рост во время Евро-2024 во многом зависит от выступления сборной Германии. Если она пройдет далеко в плей-офф, немцы продолжат активно тратить на различные товары еще дополнительно несколько дней, а то и две недели в июле. То же самое касается и других стран.

Например, как сообщает The Guardian, британцы во время Евро-2024 могут потратить на продукты, пиво, технику и прочие сопутствующие товары почти 2,75 миллиарда фунтов стерлингов. Во время ЧМ-2018, когда уровень цен был иным, выступление сборной Англии принесло экономике королевства более 1,5 миллиарда. А, по оценке The Sun, выход в финал в одиночку мог добавить несколько сотен миллионов.

При этом не все эксперты настолько оптимистичны: некоторые считают, что в Германии даже в случае успеха сборной траты жителей не особо заметно скажутся на экономике. По их мнению, страна на фоне стагнации и инфляции не сможет получить заметную прибыль. И если увеличится спрос на пиво или телевизоры, значит, жители будут экономить в иных секторах. Так, по прогнозам на 2024-й, ВВП страны упадет на 0,5% — и никаким чемпионатом Европы эти потери не компенсировать. Хотя есть и другое мнение: что эффект от Евро будет долгосрочным, так как туристы и местные жители будут пользоваться новой инфраструктурой годами. Поэтому результаты станут понятны лишь через несколько лет.

Однако одну проблему в будущем Евро точно не исправит — историческое неравенство между западной и восточной частями страны. Только один город — хозяин турнира из бывшей ГДР — Лейпциг. Большая часть туристов посетит именно земли Западной Германии. После объединения страны прошло уже почти 35 лет, но Восток все еще заметно отстает экономически.