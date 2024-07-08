Сумасшедший, поменявший «Барселону» на Загреб, стал надеждой Испании на Евро. Ольмо уже взял два титула с де ла Фуэнте

Один из героев испанской сборной на Евро-2024.

Я — испанец

Некоторые фразы или определения порой откладываются где-то в памяти и потом всплывают при соответствующем поводе. Так случилось по ходу четвертьфинального матча с немцами, когда Дани Ольмо, заменив травмированного Педри, сначала открыл счет, а на исходе дополнительного времени принес Испании победу идеальной подачей на голову Мерино. В этот момент вспомнилось, как испанские журналисты рассуждали о назначении на пост главного тренера «Красной фурии» Луиса де ла Фуэнте и знакомились с теми, кого он пригласил на свои первые матчи.

Когда дело дошло до Ольмо, в одном из материалов этого полузащитника назвали особенным футболистом для де ла Фуэнте. Все благодаря победе на молодежном Евро-2019, которой тренер очень дорожит. Тогда в финале против Германии (таких совпадений, включая счет 2:1, просто не бывает!) решающим оказался гол Ольмо.

Его — забившего ранее Франции и Бельгии — естественно, признали лучшим игроком финала, а сам герой тогда признавался: «Мечта любого молодого испанского игрока — носить футболку национальной команды. Очень трудно попасть в список вызванных, но нужно продолжать работать. Я сделаю для этого все возможное».

Вроде бы банальные слова, но как раз Ольмо доказал, что добраться до вершины можно самым неожиданным способом. В случае с ним — через загребское «Динамо». Причем Дани сам признавался, что, получив вызов в молодежную сборную, он был самым неизвестным игроком в той команде, а его жизнь разделилась на до и после того первенства. Он не искал легких путей и, в 16 лет покинув академию «Барселоны», отправился в Хорватию с мечтой стать профессиональным футболистом. При альтернативном варианте с «Манчестер Сити»!

«Поначалу люди говорили, что я сумасшедший. Однако то, что предлагало «Динамо», не предлагал ни один другой клуб. Я должен был тренироваться с первой командой в 16 лет, и в то время мы чувствовали, что это был лучший вариант для меня и, прежде всего, для моего будущего. Это решение очень помогло мне не только на профессиональном уровне, но и как человеку. Когда я оказался там, на адаптацию отводился первый год — я должен был играть во второй команде, однако через три месяца я уже тренировался с первой командой. Это определенно заставило меня вырасти», — вспоминал о своем решении Ольмо.

Тогда, кстати, в хорватской прессе поднималась тема смены спортивного гражданства. Реальные шаги со стороны федерации действительно были. Она сообщила о данном варианте «Динамо», клуб довел информацию до Ольмо, но молодой талант сразу поставил точку, заявив: «Я всегда говорил, что я испанец, и моя мечта — играть за Испанию».

Дани Ольмо. Фото Reuters

Вызов Морено

Она осуществилась довольно быстро. После победного европейского первенства в молодежке нового созыва Дани стал капитаном и в новом статусе забил все голы в отборочных играх с Казахстаном (1:0) и Черногорией (2:0). Это было в сентябре 2019-го, а уже в ноябре нынешний главный тренер «Сочи» Роберт Морено вызвал Ольмо в национальную команду. И дебют получился роскошным. Против Мальты новичок по ходу второго тайма заменил Морату и всего через три минуты открыл счет голам на новом уровне.

Дальше все было словно в сказке. Или — как в словах Хосепа Гвардиолы, который однажды назвал Ольмо прекрасным игроком с большим будущим. Дебют в Лиге чемпионов, куда загребское «Динамо» пробилось впервые за долгие годы. Трансфер в коллекционирующий молодых талантов «Лейпциг». Евро-2020 с невероятной по драматизму игрой против ставшей родной Хорватии и двумя решающими передачами в дополнительное время (5:3). Серебро Олимпиады, победа в Лиге наций (с финалом против Хорватии!), а теперь — яркая игра уже на втором в карьере континентальном первенстве.

Турнир в Германии Ольмо начинал резервистом. Полчаса с хорватами, ни минуты с Италией, и только в ничего не решавшем матче с Албанией, где де ла Фуэнте выставил второй состав, хавбек вышел с первых минут. Итог — победный голевой пас на Феррана Торреса. В плей-офф Ольмо превратился в ключевого джокера. Гол Грузии, гол + пас Германии, и после травмы Педри нет никаких сомнений — в полуфинале Дани будет в старте. А нынешний сезон может завершиться для футболиста ярче, чем начинался — с хет-трика в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Дани Ольмо (справа) и полузащитник сборной Германии Флориан Виртц. Фото Reuters

«Десятка»

Достаточно много забивая, сам Ольмо говорит, что он в большей степени плеймейкер. Об этом говорят и цифры, ведь начиная с Евро-2020 ни один европеец так часто (6 раз) не ассистировал партнерам на крупнейших турнирах сборных.

«Я не думаю, что мой тип игрока вымирает, но, возможно, нас стало меньше, чем раньше. Для меня это лучше. Футбол развивается, становится меньше схем 4-2-3-1 и больше гибридов, таких как 4-3-3 или 4-2-2-2. Игроки адаптируются. Несмотря на то что я играю на фланге, я все еще чувствую себя «десяткой». Сегодня игроки должны уметь играть на разных позициях. Гибкость системы важна; футбол динамичен, в один момент ты в полузащите, в следующий — на фланге», — говорит испанец.

Такие игроки пользуются большим спросом везде. Ольмо за последнее время интересовались клубы АПЛ, «Бавария» и, конечно, «Барселона». Только сине-гранатовым он явно не по карману. Ни сейчас, когда есть возможность выкупить хавбека за 60 миллионов евро, ни после 15 июля, когда данный пункт исчезнет из рассчитанного до 2027 года соглашения с «Лейпцигом». Это означает, что с «быками» придется договариваться о сумме компенсации, а с такой игрой, как на Евро, сумма будет явно выше текущей.

Впрочем, о возможном трансфере Ольмо не думает. Все мысли о сборной, которая, по его мнению, познала вкус победы в Лиге наций и готова бороться за трофей. Соответственно, удовлетворения сейчас больше, чем давления. И, конечно, Дани хочет отблагодарить де ла Фуэнте, который всегда доверял и сыграл большую роль в его жизни. Пять лет назад Луис удивил всех, пригласив в молодежку игравшего в Хорватии Ольмо, а сейчас идет с одним из своих любимых футболистов уже за взрослым Евро.