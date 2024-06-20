Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела

Хотите зрелища — включайте матчи других команд.

Скука. Уныние. Тоска. Вот первые слова, которые приходят на ум при попытке описать дебютный матч сборной Англии на Евро-2024. Хотя они же хорошо подходят и для эпохи Гарета Саутгейта в принципе. «Три льва» делают осознанную ставку на результат, жертвуя при этом зрелищностью.

Только есть два момента. Первый — если раньше с кадрами был кризис, то сейчас, когда за бортом остаются такие монстры, как Грилиш, Мэддисон и Рэшфорд, команда просто обязана играть в более яркий и интересный футбол (но не играет). Второй, и главный, — результата как такового нет. Серебро Евро-2020 и бронза Лиги наций-2019 — явно не то, что ожидают от такого талантливого поколения.

В общем, Англии пора бы уже показать, за счет чего она собирается не только добиваться результата, но и запоминаться нейтральному зрителю. Скажем откровенно, группа у них сейчас проходная, и каждого соперника британцы превосходят минимум на голову. Вот только после гола Беллингема Сербии можно было спокойно выключать трансляцию и ложиться спать. И похоже, что именно в таком антифееричном стиле англичане собираются оформлять билет в плей-офф. Дания — соперник примерно того же уровня, что и сербы, и от англичан на этот раз ждали не просто победы, а победы красивой.

Однако Саутгейт не внес ни одного изменения в стартовый состав по сравнению с первым матчем, подчеркнув четкое деление на основу и запас. Ни ротации флангов Фодена и Сака, ни Палмера с Майну. Рациональность, холод и расчетливость — ничего нового. Каспер Юльманн, правда, тоже решил не пускаться в эксперименты, заменив лишь латераля Баха на Меле (обошлось без того самого Васса). Диспозиция была понятна и до матча: одни будут защищаться, другие — то ли атаковать, то ли имитировать атаки.

Между этими сборными есть счеты после прошлого Евро — тогда в полуфинале датчане на равных бодались с фаворитом, но все решил очень спорный пенальти в овертайме. Сейчас, правда, расклады не такие принципиальные, но ту историю по обе стороны Северного моря помнят наверняка.

Матч во Франкфурте начался по тому сценарию, по которому изначально и должен был пойти, — Англия владела территориальным преимуществом, но в обилие моментов его не конвертировала, предпочитая более надежные поперечные передачи и переводы (взрывал эпизоды лишь смещавшийся с фланга в центр Фоден). Датчане же оборонялись числом и делали это достаточно качественно до 18-й минуты, когда Кристиансен затормозил на фланге и дал себя обобрать Уолкеру. Ветеран залетел в штрафную и с помощью рикошета довел мяч до Кейна, который должен был завязывать с футболом, если б не оформил гол из такой убойной позиции.

Харри Кейн празднует гол в ворота сборной Дании. Фото Reuters

Англичане повели, но развивать успех не торопились. Более того, чем дальше, тем больше датчане чувствовали в себе уверенность. Дошло до того, что полузащитник Мортен Юльманн решился на дальний удар из совсем неочевидной позиции. Но выстрел получился наглым, как налет викингов на Британию, а главное — голевым. Мяч рикошетом от штанги залетел в ворота — определенно, один из самых красивых голов этого турнира.

Завершился тайм снова без какой-то экспрессии — у англичан внимание к себе приковывал лишь Фоден, остальные же будто никуда не торопились. Иногда футболисты в белом выходили из обороны в атаку натурально пешком. Датчане же пару раз приложились издали, но уже безуспешно. Ни о каких голах при таком раскладе думать уже не приходилось. Кажется, счет изначально устраивал обе команды.

Игроки сборной Дании радуются голу в ворота Англии. Фото Reuters

Во втором тайме картина не изменилась — Англия почти не создавала моментов, сверкал только Фоден, а датчане без устали лупили издали. Опорная зона «Трех львов» во главе с Райсом явно провалилась, не помогла даже замена Трента на Галлахера. 16 ударов нанесли датчане, и лишь 4 из них — из пределов штрафной. Пикфорд справился со своей работой и сохранил своей команде ничью. Ну а в атаке у англичан было совсем тоскливо. Особенно после ухода Фодена. Классный момент был у Уоткинса после шикарного разрезающего паса Беллингема, но выручил Шмейхель.

Больше отметить особо и нечего. Даже свою последнюю атаку англичане завершили пасом назад, после чего прозвучал финальный свисток. С точки зрения стратегии для Саутгейта результат неплохой — первое место в группе, осталось довести дело до конца в матче со Словенией. Но вот по производимому впечатлению команда заслуживает все тех же эпитетов. Скука. Уныние. Тоска.