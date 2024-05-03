Сборная Дании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Дания попала в группу Евро-2024 к Словении, Сербии и Англии

Повторит ли Дания сенсационный результат на Евро-2024?

Рейтинг сборной и клубов Дании

В рейтинге стран УЕФА (обновление 2 мая 2024 года) датчане занимают 15-е место. Лидирует Англия, вице-чемпион Европы.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) датчане располагаются на 21-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Суперлига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1991 года. 12 профессиональных клубов играют 22 тура, после чего проводится плей-офф между первыми и последними шестью командами.

Самыми титулованными клубами в истории Дании являются «КБ» и «Копенгаген» — они выигрывали чемпионат по 15 раз. Действующий чемпион страны — «Копенгаген».

В клубном рейтинге УЕФА (на 2 мая 2024 года) находится только одна датская команда — «Копенгаген» (37-е место).

История выступлений Дании на Евро

Дания играла на чемпионате Европы 9 раз, предстоящий турнир в Германии станет 10-м. Наивысшее достижение — победа на Евро-1992 в Швеции. Интересно, что изначально датчане не должны были приезжать к скандинавским соседям: они заменили Югославию, отстраненную в связи с войнами.

Рекордсменом Дании по числу сыгранных матчей на Евро является Петер Шмейхель — 13. Он был ключевым игроком сборной на победном Евро-92. Следом за ним идут Микаэль Лаудруп и Йон Сивебек (оба — по 10).

Лучшие бомбардиры датчан на чемпионатах Европы — Франк Арнесен, Хенрик Ларсен, Бриан Лаудруп, Йон Даль Томассон и Каспер Дольберг (по 3 гола).

Кто возглавлял сборную Дании на Евро

Рихард Меллер-Нильсен привел Данию к победе на Евро-1992 в Швеции. Он возглавлял сборную с 1990 по 1996 год. Два финальных турнира также провели Зепп Пионтек и Мортен Ольсен, компанию им летом-2024 составит Каспер Юльманн.

Главный тренер сборной Дании

Датскую команду с августа 2020-го возглавляет 52-летний Каспер Юльманн, сменивший на этом посту Оге Харейде.

До назначения в сборную Юльманн работал в «Люнгбю», «Норшелланне» и немецком «Майнце». Вместе с «Норшелланном» он становился чемпионом Дании в сезоне-2011/12.

Каспер Юльманн. Фото Global Look Press

Как Дания выступила в отборочном турнире Евро

В группе H датчане заняли первое место, опередив Словению по дополнительным показателям. В десяти матчах команда Юльманна одержала семь побед, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Дания отправила в ворота соперников 19 мячей, пропустив 10 раз.

В отборе красно-белые одержали самую крупную победу над Сан-Марино — 4:0.

Лучшим бомбардиром датчан на групповом этапе стал Расмус Хейлунн, забивший 7 голов в 8 встречах.

Кристиан Эриксен. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Дании

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион» Берлин), Мадс Хермансен («Лестер»).

Защитники: Йоаким Меле («Вольфсбург»), Элиас Йелерт («Копенгаген»), Расмус Кристенсен («Рома»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Симон Кьер («Милан»), Йоахим Андерсен («Кристал Пэлас»), Матиас Йергенсен («Брентфорд»), Янник Вестергор («Лестер»), Виктор Кристансен («Болонья»), Александр Ба («Бенфика»), Йенс Стрюгер Ларсен («Мальме»).

Полузащитники: Филип Биллинг («Борнмут»), Мэтт О`Райли («Селтик»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Мортен Юльманн («Спортинг»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор, Миккель Дамсгор (все — «Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Мохаммед Дарами («Реймс»), Йеспер Линдстрем («Наполи»), Николай Валлис («Брондбю»).

Нападающие: Расмус Хейлунн («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винн («Вольфсбург»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Каспер Дольберг («Андерлехт»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Якоб Брун Ларсен («Бернли»).

Главные звезды сборной Дании:

Каспер Шмейхель — многолетний вратарь команды. Сыну легендарного Петера Шмейхеля уже 37 лет, поэтому предстоящий Евро, скорее всего, станет для него последним.

Кристиан Эриксен — мозг полузащиты. Этот сезон в «МЮ» получается у него не самым лучшим с точки зрения результативности, но в сборной Кристиан всегда преображается.

Расмус Хейлунн — один из самых талантливых нападающих своего поколения. Лучший бомбардир датчан в отборочном раунде.

Штафной в исполнении Миккеля Дамсгора в полуфинальном матче Англия — Дания на Евро-2020. Фото Global Look Press

С кем Дания сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге датчане попали в группу C к Словении, Сербии и Англии.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Дания — Словения (Штутгарт, 19.00 — здесь и далее московское время)

20 июня, четверг

Дания — Англия (Франкфурт-на-Майне, 19.00)

25 июня, вторник

Дания — Сербия (Мюнхен, 22.00)

Расмус Хейлунн. Фото Global Look Press

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Дании встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если датчане занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете А (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Дания сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Футболисты сборной Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 против Словении. Фото Global Look Press

Как Дания выступит на Евро 2024: прогноз

На предыдущем чемпионате Европы чуть не случилась голливудская история: трагедия Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце в матче против Финляндии, сплотила всю Данию. В итоге красно-белые были в шаге от финала, уступив в дополнительное время англичанам.

По иронии судьбы, в группе Евро-2024 датчане вновь встретятся со своими обидчиками. Безусловно, Англия — главный фаворит в этом квартете, остальные три команды будут бороться за вторую строчку. Словенцев и сербов не стоит сбрасывать со счетов, но на данный момент команда Юльманна выглядит предпочтительнее: крепкий состав, опытные лидеры, молодые звезды.

На турнире в Германии от Дании снова можно ждать сюрпризов. Для Шмейхеля, Кьера и Эриксена (учитывая его проблемы со здоровьем) это, возможно, последний шанс пошуметь на крупном международном турнире.

Коэффициент букмекеров на выход датчан из группы — 1.38, на победу в турнире — 30.00.

Прогноз: выход из группы со второго места и проход как минимум до 1/4 финала.