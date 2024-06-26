Скандинавам хватило трех очков .

Скользкое положение каждой сборной в группе В по сути не оставляло Сербии выбора в решающем туре. Если Данию устраивала ничья, то команда Драгана Стойковича такой опции сама себя лишила. В заключительном матче ей нужно было побеждать (и параллельно приглядывать за Словенией).

Сложные математические расчеты на проход в плей-офф — уже классика для сербов. Полтора года назад они привезли на чемпионат мира одну из самых многообещающих сборных турнира, но после первого же тура стали прикидывать: как нужно сыграть им и конкурентам, чтобы выйти из группы. С каждым матчем условия усложнялись, а закончилось все вылетом первым же рейсом из Катара.

Перед Евро ожиданий было гораздо меньше, что подтвердил очень тяжелый старт. С Англией «Белые орлы» выдали неплохой по движению второй тайм, но, во-первых, «Три льва» без проблем отдают владение, когда ведут в счете, во-вторых, остроты у ворот Пикфорда так и не возникло. А со Словенией гола пришлось ждать аж до 90+5-й минуты — и то после стандарта. Дания смотрелась более структурно, понятно и надежно — и все эти характеристики перенеслись на решающую игру.

Стойкович удивил составом, оставив в запасе Йовича, забившего спасительный мяч, Влаховича, Тадича и Милинковича-Савича. Сербия вышла сдерживать Данию, терпеть и сжигать энергию без мяча — в надежде на обновленный центр поля, контрвыпады и, конечно, стандарты. Все это вылилось в ноль ударов к перерыву, непрекращающийся прессинг Дании и гол Винда, отмененный из-за фола в атаке. Ни на какую победу Сербии в стартовые 45 минут не возникало и намека.

Эпизод с голом Йонаса Винда, который отменили. Фото Reuters

Неудивительно, что на второй тайм Стойкович сразу бросил Йовича с Тадичем. И, надо признать, ход произвел нужный эффект. Свежий Лука быстро рванул за спины защитникам и забил рикошетом от защитника. Гол отменил ассистент, который разглядел офсайд — и искупался в пиве, со злостью вылитом на него сербскими фанатами.

К этому моменту победа стала желательна для обоих соперников: Дания из-за ничьей в параллельном матче рисковала упасть на третье место по дополнительным показателям, а Сербии срочно требовалось отталкиваться от дна. Поэтому на вторую половину тайма вышел Влахович, а балканцы перешли на игру с тремя чистыми форвардами. Плюс — Тадич и Милинкович-Савич, который появился в концовке.

Не сработало. Сербия включилась и активировалась на чужой половине, но к голу так и не приблизилась.

В итоге — прагматичные 0:0, которые отправили команду Стойковича домой, а Данию вывели в плей-офф со второго места при трех очках. В 1/8 финала скандинавы встретятся с Германией.

В группе С получилась уникальная развязка, за которой было так скучно наблюдать.