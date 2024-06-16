«Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании

Дмитрий Селюк — о победном старте Испании на Евро-2024.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, — о крупной победе Испании над Хорватией на чемпионате Европы-2024 (3:0).

— Несмотря на то, что живу в Барселоне, у меня нет такого, что я болею только за Испанию, — говорит Селюк «СЭ». — Просто в разных командах есть определенные футболисты, которым симпатизирую. Со многими у меня хорошие отношения. Так что я за хороший футбол (Улыбается).

— Но вы получили удовольствие от такой победы Испании?

— Честно говоря, не удивился. Результат был предсказуем.

— Почему?

— У хорватов все-так затянулась смена поколений. Много возрастных исполнителей. Но главное наблюдение по этому матчу даже не это.

— А какое?

— Стиль испанцев. На последнем чемпионате мира они все еще играли в тики-таку, подолгу контролировали мяч. Помните, в какой-то игре отдали больше 1000 пасов, рекорд установили!

А что теперь? Отказались от этой философии. Сейчас комментатор матча (наверное, он знает статистику) заметил, что у хорватов процент владения мячом даже больше на 2 или 4 процента. То есть теперь держать мяч — не самоцель для испанцев. Они готовы им делиться. Но три момента — три гола еще до перерыва. Прагматично? Но счет-то на табло.

Сборная Испании радуется голу в ворота Хорватии на Евро-2024. Фото Global Look Press

— Первые 20 минут получились довольно серыми.

— Ну, послушайте, это же начало чемпионата. Какая-то скованность присутствует. Никто не хочет ошибаться. Вообще, получается, испанцы все решили за вторую половину первого тайма. И после перерыва уже было скучновато (Смеется.). Но ни в коем случае нельзя упрекать обе команды. Это же стратегия. Нужно поберечь силы. Сыграть на результат. 3:0 — звучит сильно. Но знаете, что интересно?

— Что?

— Смотрел матч дома, вышел на улицу в Барселоне. Никакой эйфории! Все буднично восприняли эту победу. Она не стала неожиданной для испанских болельщиков. Никакого праздника не чувствуется, никаких петард, фейерверков. Все понимают, что команда выйдет из группы.

— Но 3:0 — не слишком ли крупный счет по такой игре?

— Конечно, хорваты наиграли на гол. Им же дали пробить пенальти. Но... Да и еще несколько моментов у них было. Что поделать. Не день «шашечных». Однако я от них ничего и не жду на Евро. Они не удивят.

— Значит, от Модрича больше чудес ждать не стоит?

— Безумно уважаю этого игрока. Это звезда. Огромная звезда! Но 38 лет... Лука уже и в «Реале» не так ярок. Думаю, его скорее взяли на турнир для ауры. На него смотрят и берут пример. Такие футболисты необходимы в команде. Для авторитета. Когда я возглавлял донецкий «Металлург», пригласил туда Йорди Кройфа. Ему уже было за 30. Это же большой опыт для молодых играть и тренироваться рядом с таким футболистом. То же самое можно сказать и про Модрича. Он икона хорватского футбола. Понимаете? Мировая звезда. Но...

Лука Модрич. Фото Global Look Press

— Годы берут свое.

— А я же помню Модрича совсем молодым! Когда он только начинал в загребском «Динамо». Донецкий «Шахтер» давал за него большие деньги, но он не пошел в этот клуб. Знаю его агента. Модрич — очень положительный персонаж. Топовый игрок! Но природу не обманешь. Из футбола тоже надо вовремя уйти. Уйти под аплодисменты, а не когда тебе поют «давай, до свидания»!

— Тогда вопрос про 16-летнего испанского вундеркинда. Как вам игра Ламина Ямаля?

— Знаете, «Барселона» любит раскручивать молодых талантов, делать из них звезд. Не всегда, правда, получается.

— Это вы о ком?

— А возьмите Ансу Фати. Тот тоже подавал большие надежды. Его называли новым Месси. А этот сезон провел в аренде в «Брайтоне». Так что рано делать глобальные выводы по Ямалю. Парню всего 16 лет!

— Но он уже отдает голевую передачу на Евро.

— Не спорю. Качественный футболист с серьезными задатками. Но это в какой-то степени и беспроигрышная история.

— В смысле?

— Когда 16-летний парень выходит на поле в футболке сборной, это всех умиляет. Не только испанских болельщиков. Вообще всех! Все ему симпатизируют, в том числе и российские любители футбола.

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

— И все-таки до какого уровня он может дорасти?

— Нет, давайте обойдемся без прогнозов. Фати в «Барсе» дали десятый номер. А потом травма, что-то еще... И уже оценки поскромнее. Важно понимать, как Ямаль будет развиваться физически. Прибавит ли он? Избежит ли повреждений? Что-то прояснится года через два. Ясно, что он выйдет на серьезный уровень. Но станет ли мировой величиной? Вопрос... Пока я не готов сказать, что по потенциалу это второй Модрич или Иньеста. Да, видно большое старание Ямаля. Ну и «Барселона» постарается его раскрутить. Здорово, что и в клубе, и в сборной его не боятся ставить в состав. Это радует.