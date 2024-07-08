«Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче

«СЭ» поговорил с легендой «Локо» и сборной России.

Сборные России и Белоруссии совсем недавно провели в Минске товарищескую встречу. А теперь на этом же стадионе сыграли легенды и ветераны двух стран. Ретроматч тоже собрал огромную аудиторию — посмотреть на экс-звезд пришли более 15 тысяч человек.

Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались россияне (5:4).

После матча на вопросы корреспондента «СЭ» ответил легенда «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.

Важно показать, что мы живы — и с возрастом не растеряли навыки

— Дмитрий, что лично для вас значат такие матчи?

— Самое главное — подарить праздник любителям футбола. Надо отдать должное тем, кто болел за нас, ведь мы играем именно для фанатов. Спасибо им!

Еще важно показать, что мы еще живы: можем двигаться и не все с возрастом растеряли навыки. Плюс необходимо, чтобы молодое поколение смотрело на людей, которые ковали славу российского и белорусского футбола.

Это тоже очень важно для популяризации спорта, чтобы болельщики могли вживую увидеть тех игроков, которые действительно прославляли свою страну и повышали чувство патриотизма.

— Перед игрой вы посетили мемориал Великой Отечественной войны «Хатынь»...

— Это было очень важное и в каком-то смысле непростое мероприятие. Сложно подобрать какие-то слова... Переступая условный порог, все вокруг навевает тяжелые мысли.

Трудно представить, что переживали люди в тот момент, насколько это было страшно. Считаю, что молодое поколение должно почаще туда приезжать, слушать, как это все было, и впитывать исторические моменты. Нужно знать, чего стоило мирное небо над головой.

— Вы президент «Иртыша», а география второй лиги включает в том числе приграничные города — матч «Курска» недавно прерывался из-за объявления ракетной опасности...

— У нас такое происходило на одном детском мероприятии в Воронеже. Тоже была тревога... Это жизнь — что об этом говорить? Есть протокол, вот и все. На игроках это, конечно, негативно сказывается. Но тут ничего не поделаешь.

Дмитрий Сычев (первый слева) в Хатыни. Фото пресс-служба РФС

На Евро все ждут голы и обводки, но современный футбол сводится к результату

— Как вам Евро-2024? Точнее, качество футбола и зрелищность сборных Англии и Франции.

— Понятно, что все ждут голы, опасные моменты, обводки, красивые розыгрыши. Но современный футбол сводится к результату. Очень большое давление на сборные, которые ставят перед собой высокие задачи. Это накладывает свой отпечаток. Да, голов не так много — опять же из-за давления. Все стараются подходить аккуратно, досконально разбирают каждого игрока.

К зрелищности есть вопросы. Но в плей-офф мы видим хорошие матчи по накалу. В этом тоже можно найти красоту футбола.

Минус для меня — много проходных матчей. На уровне Евро, мне кажется, их не должно быть. Все-таки это форум, которого ты ждешь четыре года, и каждая игра должна проходить от ножа.

С другой стороны, в турнире теперь участвует больше стран. Соответственно, популяризация футбола в Европе растет.

— Что для вас более зрелищно: Евро-2024 или РПЛ, Кубок России?

— Чемпионаты мира и Европы всегда стоят особняком. Тут даже нельзя сравнивать. Но наш чемпионат в этом году был просто огненный в плане интриги!

Дмитрий Сычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наше время было другим: мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак»

— Вы сказали про интригу в прошлом сезоне, но в новом мы увидим совсем другой «Зенит», который мощно закупается.

— Как говорится, мяч круглый, поле ровное, ха-ха! Ни в чем нельзя быть уверенным заранее — понятно, что это очень весомая заявка на чемпионство для «Зенита». Но посмотрим.

— Но трансферы слишком весомые: Илич приезжает из «Торино», не утихают разговоры о Соболеве...

— Если у них есть возможность усилиться, почему нет? Вопрос в качестве. Это украсит лигу, повысит уровень.

— Вы можете представить, что Соболев правда окажется в «Зените»?

— Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят из стана злейшего врага.

— В ваше время от болельщиков могло прилететь за такие трансферы?

— Наше время было немного другим. Мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак». Сейчас время другое. И отношение, соответственно, тоже другое. Это личный выбор каждого.

Так как активных фанатов сейчас на стадионах нет, никто не устроит обструкцию. Можно переходить туда-обратно. Но это все-таки чуть-чуть странно.

Мы же играем для болельщиков. Хочется, чтобы активные фанаты приходили на стадионы. С их поддержкой футбол становится совершенно другим. Мне непонятно, как можно играть при пустых трибунах.