Польские радикалы оскорбляли и топтали российский флаг. Подробности нападения на наших фанатов на Евро

История жесткого столкновения болельщиков в Варшаве.

12 июня 2012 года состоялся один из самых напряженных матчей Евро-2012: на Национальном стадионе в Варшаве сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1), но обстановка накалилась еще за несколько часов до стартового свистка. Перед игрой российские и польские фанаты устроили массовые беспорядки, а полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы.

«Русский марш»

Перед матчем с Польшей ВОБ (Всероссийское общество болельщиков) при поддержке Российского футбольного союза согласовало с местными властями массовое шествие, которое было приурочено к Дню России. Фанаты, прибывшие в Варшаву на игру, собрались у Музея Войска около 19.00 и оттуда выдвинулись к стадиону — с триколором и патриотичными песнями. Спустя 25 минут после начала «Русского марша» случились первые столкновения. Польские радикалы беспрерывно провоцировали россиян — оскорбляли болельщиков, кидали дымовые шашки и топтали флаги. Затем агрессивные польские фанаты стали выдергивать людей из колонны и избивали всех, кто попадался под руку.

Самые жесткие столкновения начались в тот момент, когда россияне проходили мост Понятовского через Вислу. Полиция пыталась предотвратить драки и открыла огонь резиновыми пулями, но это не помогло. Поляки прорывались сквозь стражей порядка, забрасывая их «коктейлями Молотова», и нападали на российских болельщиков. Пришлось даже приостановить шествие и вызвать подкрепление. Чтобы угомонить поляков, полицейские применили водометы и слезоточивый газ. На улице стоял крик, не прекращался звук сирен от карет скорой помощи, а также полицейских машин. Чтобы избежать новых провокаций, маршрут движения колонны экстренно поменяли.

Марш российских болельщиков в Варшаве на Евро-2012. Фото Getty Images

В результате столкновений сотни болельщиков получили травмы. Не обошлось и без задержаний. 180 человек доставили в полицейские участки — среди них оказались 150 поляков, более 20 россиян, а также испанец и венгр. Благодаря усилиям российского консульства и министра спорта Виталия Мутко заключенных под стражу фанатов удалось вернуть домой из польской тюрьмы.

Позиция ВОБ

Многие считают, что организаторы марша ВОБ сами спровоцировали беспорядки среди фанатов. Ведь о напряженных отношениях между Россией и Польшей было известно давно. К тому же поляки уверяли, что увидели в колонне советскую символику, к которой в стране относятся крайне негативно.

У президента ВОБ Александра Шпрыгина другое мнение — он уверял, что массовый поход на стадион был самым безопасным вариантом в Варшаве.

Полиция собралась у сектора российских болельщиков на случай повторной драки во время матча Польши и России. Фото Getty Images

«Многие признают — если бы шествие не состоялось, было бы еще больше проблем, — сказал глава объединения фанатов. — Это был единственный путь безопасно попасть на стадион. Все те, кто шел сам, были побиты польскими радикалами. Шествие согласовали с властями и оно было полностью легально. Да, начались атаки и приходилось давать отпор. Причем задержанных поляков отпустили за минимальные штрафы, а наших парней держали под стражей».

Российские болельщики тоже отличились: во время матча с Польшей с трибуны бросили горящий фаер и вывесили флаг с надписью «Сталинград», который в УЕФА осудили, назвав «политическим жестом».

Через несколько дней после ничьей с Польшей сборная России со скандалом покинула турнир, проиграв Греции (0:1), а Андрей Аршавин выдал фразу, ставшую культовой: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».