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Сегодня, 14:45

«Бич футбольного хулиганства позорно вернулся». Реакция европейских СМИ на драку в Гельзенкирхене

Фанаты сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Фанаты Сербии и Англии на улицах Гельзенкирхена.
Фото Getty Images
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Что пишут после побоища?

Третий футбольный день на Евро получился не самым ярким фавориты в лице Нидерландов и Англии скромно победили, а датчане со словенцами сыграли вничью 1:1. Но за пределами футбольного поля новости были горячими день омрачила фанатская драка. В одном из баров Гельзенкирхена пострадали сербские фанаты на них напали англичане. Что же пишет европейская пресса о драке и о футболе?

Про драку

The Guardian: «Победа Англии была омрачена насилием»

Победа Англии со счетом 1:0 в первой игре команды на Евро против Сербии была омрачена насилием ранее в тот же день. Были арестованы семь сербов, и вынесено предупреждение о запрете для любых граждан Великобритании, причастных к произошедшему.

Драка на террасе ресторана в западнонемецком городе Гельзенкирхен за пять часов до стартового свистка оставила одного полицейского и нескольких болельщиков в крови, хотя неясно, кто спровоцировал инцидент...

Разгромленное кафе с&nbsp;результате драки фанатов сборных Сербии и&nbsp;Англии. Битва на улицах Гельзенкирхена. Сын президента Сербии полез в драку с англичанами на Евро-2024

«Стулья, бутылки все, что вы можете себе представить, внезапно полетело», сказал один из свидетелей. Было видно, как одного 20-летнего мужчину пинали по голове, когда он лежал на земле. Турист из Бирмингема, как считается, входит в число раненых.

The Daily Mail: «Бич футбольного хулиганства позорно вернулся»

Насилие знаменует собой возвращение к уродливой стороне футбола, не замеченной с тех пор, как болельщики штурмовали Уэмбли в 2021 году перед финалом чемпионата Европы. Уровень футбольного хулиганства в значительной степени снижается со времен своего пика 1980-х и 1990-х годов, но насилие все еще может вспыхнуть.

Фото Reuters

The Mirror: «Болельщики Англии и Сербии столкнулись в жестокой драке: летали стулья, вмешалась полиция»

Бутылки, стулья и столы были запущены в воздух возле бара в Гельзенкирхене, где пили десятки сербов. У некоторых бандитов были закрыты лица во время столкновений...

Один человек, вроде бы англичанин, был ранен в голову и нуждался в медицинской помощи. Десятки полицейских были на месте происшествия в течение нескольких минут, вооружившись дубинками, когда они арестовали семь сербов.

«Наши офицеры находятся на месте, разговаривая с немецкими коллегами. Наша следственная группа в настоящее время рассматривает кадры инцидента, и, если были вовлечены какие-либо граждане Великобритании, будут запрошены приказы о запрете посещения футбола», заявили в полиции Великобритании.

Футболист сборной Нидерландов Ваут Вегхорст.
Ваут Вегхорст.
Фото Reuters

Про футбол

De Telegraaf: «Какой Вегхорст, какие оранжевые!»

Острота Вегхорста, который сразу же воспользовался своим первым шансом, стояла особняком, потому что 82 минуты до этого голландцы фактически проигрывали, — восторгается пресса форвардом, который забил победный мяч «Оранжевых» в матче с поляками (2:1). Нидерланды были более доминирующими, чем соперник, но страдали от недуга, который часто можно увидеть в голландских командах. Возможности были использованы недостаточно. Отчасти это было связано с отсутствием остроты, но, кроме того, польский голкипер Войцех Щенсны был великолепен.

Нападающий из Борна остается мощным оружием для голландской команды, где он, безусловно, стал важен за последние годы. Все помнят его великолепную замену в матче против Аргентины на чемпионате мира в Катаре, когда он забил два гола и перевел игру в дополнительное время.

Ваут Вегхорст празднует гол в&nbsp;ворота сборной Польши. Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхортса. Нидерланды дожали Польшу в концовке

The Sun: «Блестящий Беллингем»

Раньше мы сравнивали Джуда Беллингема с другими английскими футболистами. Но теперь мы за пределами всего этого. Беллингем не сравнится с любым другим игроком «Трех львов» за последние полвека. Если вы достаточно взрослые, чтобы увидеть Бобби Чарльтона или Стэнли Мэтьюза, то пообщайтесь между собой. Но смотреть на Беллингема больше похоже на наблюдение за Мухаммадом Али или Тайгером Вудсом. Человек намного лучше, чем кто-либо другой, с кем он конкурирует. Если бы у Беллингема не было такого высокомерия, он не был бы Беллингемом.

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

The Guardian: «Сербия заставляет Саутгейта попотеть»

В первом тайме Кейн лишь дважды коснулся мяча. Капитан стал более заметен после перерыва, хотя большая часть его работы была больше похожа на борьбу, когда он пытался удержать мяч.

Джуд Беллингем (сборная Англии) и&nbsp;Никола Миленкович (сборная Сербии). Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

Сербия выбила Англию из колеи, и было тревожно видеть, как игроки Саутгейта опускаются назад. Сербия была близка к тому, чтобы пробить по воротам, и Пикфорд в одном случае нырнул, чтобы перехватить мяч перед Митровичем.

Второй тайм не был осадой ворот Англии, но имел некоторые ее признаки. Сербия создавала неудобства... Но одного гола Англии оказалось достаточно.

Футбол
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