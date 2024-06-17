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Лукаку прокляли? Запорол уйму шансов со Словакией, дважды забил — но оба гола отменили

Два гола Лукаку в матче со Словакией отменили
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Ромелу не впервые проваливает важные матчи.
Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
0:1
Словакия

Бельгия неудачно стартовала на чемпионате Европы — в первом туре группового этапа минимально уступила Словакии (0:1). При этом «Красные дьяволы» владели преимуществом и упустили несколько жирных моментов. Главным транжирой стал Ромелу Лукаку, который еще в первом тайме мог отличиться минимум дважды.

Первый топ-момент Лукаку запорол уже на третьей минуте: бельгийцы убежали в контратаку, Жереми Доку отпасовал в штрафную на Кевина Де Брейне, который довел мяч до Ромелу. Форвард в касание пробил с линии вратарской и попал прямо в голкипера словаков. Мартин Дубравка случайно спас команду от верного гола.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче Бельгия&nbsp;&mdash; Словакия. Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение в сборной Бельгии — от Словакии!

Перед перерывом Ромелу получил еще один шанс. Янник Карраско шикарным забросом со своей половины поля вывел партнера один на один, но форвард крайне неуклюже сыграл в чужой штрафной. Лукаку неаккуратно обработал мяч, а затем вместо удара попытался протолкнуть его себе на ход мимо вратаря. В итоге просто выбил мяч за пределы поля.

Во втором тайме проклятие Лукаку продолжилось: он наконец-то забил, причем дважды, но оба мяча были отменены. В первом эпизоде форвард оказался в офсайде после скидки Андре Онана (вероятно, без участия Ромелу мяч залетел бы в ворота). А затем в касание мощно воткнул мяч под перекладину после прострела Луа Опенда с левого фланга. Казалось, что нападающий наконец прикончил невезение, мучившее его на протяжении всей игры. Но после вмешательства ВАР и просмотра повтора арбитр Халил Мелер отменил взятие ворот — выяснилось, что Опенда подыграл рукой в момент приема мяча.

Игра со Словакией подчеркнула невезение бельгийца в ответственных матчах. Лукаку не забил ни одного мяча на ЧМ-2022 и уныло стартовал на текущем Евро. За это время он имел суммарно около трех баллов xG, но превратил их только в смешные промахи. Зато в отборочной кампании бельгиец был королем: забил 14 мячей в восьми играх, отличаясь в среднем каждые 39 минут.

Игра Лукаку со Словакией напомнила его перформанс в последнем туре группового этапа ЧМ в Катаре с Хорватией. Нулевая ничья стоила «Красным дьяволам» места в плей-офф, а нападающий угробил три сочных шанса. Сначала он попал в штангу с добивания после выстрела Карраско. Спустя несколько минут пробил головой выше пустых ворот после отличного наброса с левого края.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Уже в самом конце встречи форвард вновь сыграл крайне неуклюже перед чужими воротами: Торган Азар набросил с правого фланга, но Ромелу нелепо боднул мяч животом и отправил его в перчатки Доминика Ливаковича. Зато «Шашечные» благодаря промахам Ромелу вышли в 1/8 финала и в итоге завоевали бронзовые медали. В группе они заняли второе место и обогнали «Красных дьяволов» на одно очко.

Неудачи и растранжиривание голевых моментов преследуют Ромелу и на клубном уровне, где тоже выстреливают в самые ответственные моменты. В конце финала Лиги чемпионов в 2023 году бельгиец заблокировал удар в упор партнера Федерико Димарко — итальянец мог перевести игру в дополнительное время, но на пути мяча в пустой угол появился Лукаку. «Я не могу сказать, что думаю об этом», — расстраивался итальянец.

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При этом Ромелу — с большим отрывом лучший бомбардир в истории сборной Бельгии. За 116 матчей отметился 85 голами. Второй результат на счету Эдена Азара, который забил всего 33 раза. У Лукаку даже есть голы на крупных турнирах — пять на ЧМ и шесть на Евро. Но только два из них залетели в плей-офф — в 1/8 финала ЧМ с США (2:1) и в четвертьфинале прошлого чемпионата Европы с Италией (1:2).

Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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