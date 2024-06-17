Ромелу не впервые проваливает важные матчи.

Бельгия неудачно стартовала на чемпионате Европы — в первом туре группового этапа минимально уступила Словакии (0:1). При этом «Красные дьяволы» владели преимуществом и упустили несколько жирных моментов. Главным транжирой стал Ромелу Лукаку, который еще в первом тайме мог отличиться минимум дважды.

Первый топ-момент Лукаку запорол уже на третьей минуте: бельгийцы убежали в контратаку, Жереми Доку отпасовал в штрафную на Кевина Де Брейне, который довел мяч до Ромелу. Форвард в касание пробил с линии вратарской и попал прямо в голкипера словаков. Мартин Дубравка случайно спас команду от верного гола.

Перед перерывом Ромелу получил еще один шанс. Янник Карраско шикарным забросом со своей половины поля вывел партнера один на один, но форвард крайне неуклюже сыграл в чужой штрафной. Лукаку неаккуратно обработал мяч, а затем вместо удара попытался протолкнуть его себе на ход мимо вратаря. В итоге просто выбил мяч за пределы поля.

Во втором тайме проклятие Лукаку продолжилось: он наконец-то забил, причем дважды, но оба мяча были отменены. В первом эпизоде форвард оказался в офсайде после скидки Андре Онана (вероятно, без участия Ромелу мяч залетел бы в ворота). А затем в касание мощно воткнул мяч под перекладину после прострела Луа Опенда с левого фланга. Казалось, что нападающий наконец прикончил невезение, мучившее его на протяжении всей игры. Но после вмешательства ВАР и просмотра повтора арбитр Халил Мелер отменил взятие ворот — выяснилось, что Опенда подыграл рукой в момент приема мяча.

Игра со Словакией подчеркнула невезение бельгийца в ответственных матчах. Лукаку не забил ни одного мяча на ЧМ-2022 и уныло стартовал на текущем Евро. За это время он имел суммарно около трех баллов xG, но превратил их только в смешные промахи. Зато в отборочной кампании бельгиец был королем: забил 14 мячей в восьми играх, отличаясь в среднем каждые 39 минут.

Игра Лукаку со Словакией напомнила его перформанс в последнем туре группового этапа ЧМ в Катаре с Хорватией. Нулевая ничья стоила «Красным дьяволам» места в плей-офф, а нападающий угробил три сочных шанса. Сначала он попал в штангу с добивания после выстрела Карраско. Спустя несколько минут пробил головой выше пустых ворот после отличного наброса с левого края.

Уже в самом конце встречи форвард вновь сыграл крайне неуклюже перед чужими воротами: Торган Азар набросил с правого фланга, но Ромелу нелепо боднул мяч животом и отправил его в перчатки Доминика Ливаковича. Зато «Шашечные» благодаря промахам Ромелу вышли в 1/8 финала и в итоге завоевали бронзовые медали. В группе они заняли второе место и обогнали «Красных дьяволов» на одно очко.

Неудачи и растранжиривание голевых моментов преследуют Ромелу и на клубном уровне, где тоже выстреливают в самые ответственные моменты. В конце финала Лиги чемпионов в 2023 году бельгиец заблокировал удар в упор партнера Федерико Димарко — итальянец мог перевести игру в дополнительное время, но на пути мяча в пустой угол появился Лукаку. «Я не могу сказать, что думаю об этом», — расстраивался итальянец.

При этом Ромелу — с большим отрывом лучший бомбардир в истории сборной Бельгии. За 116 матчей отметился 85 голами. Второй результат на счету Эдена Азара, который забил всего 33 раза. У Лукаку даже есть голы на крупных турнирах — пять на ЧМ и шесть на Евро. Но только два из них залетели в плей-офф — в 1/8 финала ЧМ с США (2:1) и в четвертьфинале прошлого чемпионата Европы с Италией (1:2).