Компьютер отобрал у Лукаку два гола на Евро. От него уже страдал Роналду

Дважды в матче Евро-2024 Бельгия — Словакия арбитры правильно отменили взятие ворот словацкой команды. В обоих эпизодах использовалась САОТ — технология полуавтоматического определения офсайда.

Опенда сыграл рукой

На 86-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы Бельгия — Словакия (0:1) судья Халиль Умут Мелер с той позиции, в которой он находился, не мог увидеть, что в ходе атаки, ставшей голевой, Лоис Опенда подыграл себе рукой, а затем отдал пас Ромелу Лукаку, который поразил ворота и сравнял счет.

Но на это обратили внимание видеоассистенты, которые провели соответствующую обязательную проверку. Они увидели игру бельгийца рукой. Это было подтверждено с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ).

Она в первую очередь, естественно, помогает при ситуациях, связанных с положением «вне игры». Но с ее же помощью уже не первый год определяют, произошел ли контакт какой-либо части футболиста (головы, тела, руки, ноги) с мячом — то есть случилось ли на него воздействие. Это нужно, когда, например, есть вопросы по авторству гола или игре рукой.

Фото Скриншот трансляции

«Кардиограмма»

Когда турецкого судью пригласили к монитору, при просмотре повтора он мог изучить не только видеозапись действий Опенды, но и получить подтверждение контакта с рукой в виде графики САОТ (своеобразной «кардиограммы», где пиком стало как раз касание Опенды мяча рукой).

Ранее в этой игре был тоже правильно отменен другой гол Лукаку. И тоже использовалась САОТ. Но тут уже изучалось положение «вне игры».

Фото Скриншот трансляции

Специальные мячи

Каждый из футбольных мячей, которыми играют на чемпионате Евро, особенный — он требует практически ежедневной подзарядки, если используется в матче. Это связано с тем, что внутри мяча находится батарейка-аккумулятор, питающая электронное оборудование и датчики. Все это позволяет собирать и передавать информацию, требующуюся для правильного функционирования системы полуавтоматического определения офсайда.

Фото Соцсети

Во время игры с первой и до последней секунды постоянно идет сигнал от сенсоров, установленных внутри мяча. Это помогает при необходимости в офсайдных ситуациях точно фиксировать передвижение мяча и определять момент его касания игроком, отдающим пас.

Та же технология полуавтоматического определения положения «вне игры» позволила установить автора первого гола в матче чемпионата мира-2022 в Катаре Португалия — Уругвай (2:0), когда пришлось выбирать между Криштиану Роналду и Бруну Фернандешем. Звездный португалец утверждал, что коснулся мяча, значит, счет открыл он. Но ФИФА настояла на своем, заявив, что даже незначительного контакта с его головой не произошло: сверхчувствительные датчики не отреагировали, мяч пролетел мимо. Значит, ворота поразил Бруну Фернандеш.

УЕФА вслед за ФИФА стал использовать САОТ в своих турнирах. Но поначалу — без специальных мячей с датчиками. Только для определения офсайдов. Но теперь и на чемпионате Европы функции САОТ используются в полном объеме.