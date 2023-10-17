«Брюссельский хоррор». Как в Европе отреагировали на убийство болельщиков сборной Швеции

Реакция на теракт в Бельгии.

Вечером 16 октября в Брюсселе в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна были застрелены двое шведских болельщиков. Проходивший в этот день матч Бельгии и Швеции был отменен, а в стране ввели высший уровень террористической угрозы. Уже ночью преступник был пойман в одном из столичных кафе — впоследствии он скончался в больнице. Вот что об этом пишут мировые СМИ.

Het Laatste Nieuws : «Он хотел быть мучеником»

Ведущее медиа Бельгии — HLN — писало о ситуации много и подробно. На сайте издания не только выложили полное досье террориста (вплоть до данных о том, когда преступник подал заявление на убежище), но и вели онлайн, объясняли, что означает высший уровень террористической угрозы, и рассказывали о предостережениях для граждан.

В том числе HLN вспомнили, как шведы сжигали священную книгу мусульман: «Как Швеция оказалась втянута в сожжение Корана». В ней, помимо прочего, есть следующая цитата: «Исполнитель теракта в Брюсселе целенаправленно искал шведских жертв. За последний год Швеция несколько раз сталкивалась с публичными сожжениями Корана. Начало им было положено в январе акцией одного из ультраправых политиков».

Фото Global Look Press

Aftonbladet : «Люди снимают шведские футболки»

Шведское СМИ, аналогично бельгийскому, также широко освещало теракт — от онлайн-трансляции до различных статей с объяснением и осмыслением произошедшего. Но помимо стандартных слов и восхваления Виктора Линделефа (капитан шведов от имени команды отказался продолжать игру) есть и печальный факт вечера понедельника: «Шведские болельщики массово переодеваются и снимают футболки своей национальной команды».

Daily Mail : «Мы не хотим играть!»

Английский таблоид, помимо общей информации о теракте, также рассказал о Викторе Линделефе: «Он настаивал на том, что «нет причин заканчивать матч», учитывая, что Бельгия уже квалифицировалась на Евро-2024, в то время как Швеция не может математически сделать это. «Бельгия уже квалифицирована, и у нас нет возможности попасть на чемпионат Европы, поэтому я не вижу причин играть», — так он сказал».

А вот другой текст получился у англичан куда более фактурным: «Бельгийские полицейские застрелили подозреваемого после охоты на фанатика ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) и нелегального мигранта, который убил двух шведских футбольных фанатов с помощью автоматической винтовки, «чтобы отомстить за смерть шестилетнего американо-палестинского мальчика».

The Mirror : «Брюссельский хоррор»

«Сердце Британии» тоже не осталось в стороне и текст озаглавило громко. Внутри — печальные подробности вечера понедельника: «Ужасная атака развернулась на улицах бельгийской столицы перед игрой. Жертвы были шведами, и считается, что они были одеты в футбольные футболки. На данном этапе неясно, приехали ли они в Брюссель, чтобы присутствовать на матче. Национальный кризисный центр Бельгии подтвердил, что третья жертва, водитель такси, была ранена, но теперь находится вне опасности».

Фото AFP

Marca : «Террориста убили выстрелом в грудь»

Испанское СМИ выпустило только один текст по теме, зато исчерпывающий: «Бельгийская полиция во вторник выстрелом в грудь нейтрализовала мужчину, которого накануне разыскивала за убийство двух шведских болельщиков».

Также Marca добавила, что Франция также готовится к терактам и развернула уже до 7 тысяч солдат на улицах городов, опасаясь происшествий из-за атмосферы в обществе.

Bild : «Я чуть не заплакал»

Немецкое издание выпустило немного текстов по теме, зато получилось исчерпывающе. В главном из них журналисты приводят слова главного тренера шведов в заголовке, где тот признается, что чуть не заплакал, когда узнал о теракте. Не забыли в Bild и про Линделефа — его цитаты тоже приводили: «Капитан Швеции Виктор Линделеф также оправдал отказ от игры, заявив, что Бельгия уже прошла квалификацию на чемпионат Европы, а у Швеции больше нет шансов. «Поэтому я не вижу смысла играть. Мы хотели немедленно связаться с семьей и друзьями, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. Мы чувствовали себя здесь в безопасности».

Фото AFP

La Gazzetta Dello Sport : «Ужас в Бельгии»

Итальянцы также не остались в стороне, но помимо стандартных слов вспомнили и о соотечественниках: «На стадионе, помимо зрителей и команд, были также шесть итальянцев, которые составляли судейский состав, назначенный на матч: главный арбитр Маурицио Мариани, помощники Биндони и Тегони, четвертый рефери Маркетти, сотрудники Var Di Paolo и Maresca».

The Sun : «Террорист пикирует»

The Sun не стеснялась в выражениях: «Напуганный фанатик ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) Абдесалем Л., 45 лет, несколько часов бежал после ужасного происшествия в понедельник вечером, прежде чем полиция выследила его в кафе и застрелила».