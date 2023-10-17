«Брюссельский хоррор». Как в Европе отреагировали на убийство болельщиков сборной Швеции

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Вечером 16 октября в Брюсселе в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна были застрелены двое шведских болельщиков. Проходивший в этот день матч Бельгии и Швеции был отменен, а в стране ввели высший уровень террористической угрозы. Уже ночью преступник был пойман в одном из столичных кафе — впоследствии он скончался в больнице. Вот что об этом пишут мировые СМИ.
Ведущее медиа Бельгии — HLN — писало о ситуации много и подробно. На сайте издания не только выложили полное досье террориста (вплоть до данных о том, когда преступник подал заявление на убежище), но и вели онлайн, объясняли, что означает высший уровень террористической угрозы, и рассказывали о предостережениях для граждан.
В том числе HLN вспомнили, как шведы сжигали священную книгу мусульман: «Как Швеция оказалась втянута в сожжение Корана». В ней, помимо прочего, есть следующая цитата: «Исполнитель теракта в Брюсселе целенаправленно искал шведских жертв. За последний год Швеция несколько раз сталкивалась с публичными сожжениями Корана. Начало им было положено в январе акцией одного из ультраправых политиков».
Шведское СМИ, аналогично бельгийскому, также широко освещало теракт — от онлайн-трансляции до различных статей с объяснением и осмыслением произошедшего. Но помимо стандартных слов и восхваления Виктора Линделефа (капитан шведов от имени команды отказался продолжать игру) есть и печальный факт вечера понедельника: «Шведские болельщики массово переодеваются и снимают футболки своей национальной команды».
Английский таблоид, помимо общей информации о теракте, также рассказал о Викторе Линделефе: «Он настаивал на том, что «нет причин заканчивать матч», учитывая, что Бельгия уже квалифицировалась на Евро-2024, в то время как Швеция не может математически сделать это. «Бельгия уже квалифицирована, и у нас нет возможности попасть на чемпионат Европы, поэтому я не вижу причин играть», — так он сказал».
А вот другой текст получился у англичан куда более фактурным: «Бельгийские полицейские застрелили подозреваемого после охоты на фанатика ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) и нелегального мигранта, который убил двух шведских футбольных фанатов с помощью автоматической винтовки, «чтобы отомстить за смерть шестилетнего американо-палестинского мальчика».
«Сердце Британии» тоже не осталось в стороне и текст озаглавило громко. Внутри — печальные подробности вечера понедельника: «Ужасная атака развернулась на улицах бельгийской столицы перед игрой. Жертвы были шведами, и считается, что они были одеты в футбольные футболки. На данном этапе неясно, приехали ли они в Брюссель, чтобы присутствовать на матче. Национальный кризисный центр Бельгии подтвердил, что третья жертва, водитель такси, была ранена, но теперь находится вне опасности».
Испанское СМИ выпустило только один текст по теме, зато исчерпывающий: «Бельгийская полиция во вторник выстрелом в грудь нейтрализовала мужчину, которого накануне разыскивала за убийство двух шведских болельщиков».
Также Marca добавила, что Франция также готовится к терактам и развернула уже до 7 тысяч солдат на улицах городов, опасаясь происшествий из-за атмосферы в обществе.
Немецкое издание выпустило немного текстов по теме, зато получилось исчерпывающе. В главном из них журналисты приводят слова главного тренера шведов в заголовке, где тот признается, что чуть не заплакал, когда узнал о теракте. Не забыли в Bild и про Линделефа — его цитаты тоже приводили: «Капитан Швеции Виктор Линделеф также оправдал отказ от игры, заявив, что Бельгия уже прошла квалификацию на чемпионат Европы, а у Швеции больше нет шансов. «Поэтому я не вижу смысла играть. Мы хотели немедленно связаться с семьей и друзьями, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. Мы чувствовали себя здесь в безопасности».
Итальянцы также не остались в стороне, но помимо стандартных слов вспомнили и о соотечественниках: «На стадионе, помимо зрителей и команд, были также шесть итальянцев, которые составляли судейский состав, назначенный на матч: главный арбитр Маурицио Мариани, помощники Биндони и Тегони, четвертый рефери Маркетти, сотрудники Var Di Paolo и Maresca».
The Sun не стеснялась в выражениях: «Напуганный фанатик ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) Абдесалем Л., 45 лет, несколько часов бежал после ужасного происшествия в понедельник вечером, прежде чем полиция выследила его в кафе и застрелила».